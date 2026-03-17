Se reúnen autoridades municipales con vecinos de El Tanquecito

En un esfuerzo por fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía, autoridades municipales sostuvieron un encuentro con vecinas y vecinos de la colonia El Tanquecito y sectores aledaños en Saltillo.

La reunión fue encabezada por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, así como por José Luis López Cepeda, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, quien previamente realizó la invitación para propiciar este diálogo.

Exponen situaciones de conflicto e inquietudes

Durante el encuentro, los asistentes expusieron diversas problemáticas que afectan su vida cotidiana.

Las autoridades escucharon de primera mano las inquietudes de la comunidad, se pusieron a disposición de los habitantes y plantearon soluciones inmediatas a situaciones que, aunque puedan parecer menores, representan grandes dificultades para quienes las enfrentan.

Asimismo, se acordó dar seguimiento a los compromisos adquiridos mediante una nueva reunión dentro de un mes.

El comisionado destacó que lo más importante es atender cada una de las quejas de todas las colonias de la ciudad, reafirmando así el compromiso de mantener cercanía y respuesta oportuna a la ciudadanía.

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