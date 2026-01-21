Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_21_at_7_30_55_PM_7e92bc1981
Nuevo León

Proponen crear el Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil

El diputado Fernando Aguirre planteó instaurar el 19 de noviembre para reforzar la prevención, denuncia y atención integral a víctimas de abuso sexual infantil

  • 21
  • Enero
    2026

Para reforzar la prevención, la denuncia oportuna y la atención integral a las víctimas, el diputado local del PRI, Fernando Aguirre Flores, propuso instituir el 19 de noviembre como el Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil en Nuevo León.

Al presentar la iniciativa en tribuna, el legislador advirtió que el abuso sexual infantil vulnera gravemente la dignidad, la integridad física y el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes, dejando secuelas que pueden perdurar toda la vida.

“Esta forma de violencia no se limita al contacto físico, sino que incluye conductas como la explotación sexual, el acoso y el uso de tecnologías con fines sexuales, lo que exige una respuesta integral del Estado”, señaló.

Aguirre Flores afirmó que establecer esta fecha permitirá fortalecer la conciencia social y fomentar una cultura de cero tolerancia. “Instituir el Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil permitirá promover la no tolerancia a la violencia sexual y generar espacios de coordinación entre autoridades, sociedad civil y familias”, subrayó.

Indicó que la propuesta está alineada con compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos de la infancia, así como con el Día Nacional y el Día Mundial para la Prevención del Abuso y la Violencia Sexual contra Niñas y Niños.

“El abuso sexual infantil es una problemática dolorosa y persistente que muchas veces ocurre en espacios de confianza, por lo que es indispensable impulsar acciones para su prevención y erradicación”, enfatizó.

El punto de acuerdo establece que, de aprobarse, la Secretaría General de Gobierno deberá registrar esta fecha en el calendario oficial de actos cívicos del Gobierno de Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_01_23_at_10_12_45_AM_3340fdf22b
Instalan mesa única de seguridad para el Mundial FIFA 2026
cfe_sheinbaum_frio_0236ecffba
Activa Presidencia plan de contingencia de CFE por frío extremo
publicidad

Últimas Noticias

AP_26024630443083_fa0d19bb08
Muere hombre en nuevo tiroteo del ICE en Minneapolis
EH_UNA_FOTO_2026_01_24_T114902_895_25ff86dc00
León XIV alerta sobre riesgos de la IA y la persuasión oculta
deportes_djokovic_0adf435778
Djokovic iguala a Federer y suma 400 victorias en Grand Slam
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
publicidad
×