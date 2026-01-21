Proponen crear el Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil

Para reforzar la prevención, la denuncia oportuna y la atención integral a las víctimas, el diputado local del PRI, Fernando Aguirre Flores, propuso instituir el 19 de noviembre como el Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil en Nuevo León.

Al presentar la iniciativa en tribuna, el legislador advirtió que el abuso sexual infantil vulnera gravemente la dignidad, la integridad física y el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes, dejando secuelas que pueden perdurar toda la vida.

“Esta forma de violencia no se limita al contacto físico, sino que incluye conductas como la explotación sexual, el acoso y el uso de tecnologías con fines sexuales, lo que exige una respuesta integral del Estado”, señaló.

Aguirre Flores afirmó que establecer esta fecha permitirá fortalecer la conciencia social y fomentar una cultura de cero tolerancia. “Instituir el Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil permitirá promover la no tolerancia a la violencia sexual y generar espacios de coordinación entre autoridades, sociedad civil y familias”, subrayó.

Indicó que la propuesta está alineada con compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos de la infancia, así como con el Día Nacional y el Día Mundial para la Prevención del Abuso y la Violencia Sexual contra Niñas y Niños.

“El abuso sexual infantil es una problemática dolorosa y persistente que muchas veces ocurre en espacios de confianza, por lo que es indispensable impulsar acciones para su prevención y erradicación”, enfatizó.

El punto de acuerdo establece que, de aprobarse, la Secretaría General de Gobierno deberá registrar esta fecha en el calendario oficial de actos cívicos del Gobierno de Nuevo León.

Comentarios