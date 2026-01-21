Impulsa Waldo Fernández iniciativa para seguros médicos justos

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, manifestó su confianza en que este 2026 sea el año clave para consolidar reformas que pongan fin a los abusos en el sector de la salud privada. A través de su iniciativa “Seguros Justos”, el legislador busca proteger el patrimonio de miles de familias mexicanas frente a prácticas que calificó como poco éticas. Protección a adultos mayores: El centro de la reforma El punto medular de la propuesta presentada ante el Senado de la República es frenar los incrementos desproporcionados en las primas de los Seguros de gastos médicos mayores, una problemática que golpea con mayor fuerza a las personas de 60 años y más. La iniciativa contempla: Estudios actuariales individualizados: Obligar a las aseguradoras a determinar el riesgo real de cada usuario en lugar de aplicar aumentos generalizados.

Evitar la exclusión: Impedir que los adultos mayores sean expulsados del sistema privado por costos impagables justo en la etapa de la vida donde más requieren la cobertura. “Muchas personas, tras pagar su seguro por años, enfrentan aumentos impagables cuando más lo necesitan. El Estado tiene la obligación de intervenir”, sentenció Fernández.

Contra los cobros excesivos en hospitales

Además de la regulación a las aseguradoras, el Senador recordó que ha trabajado en conjunto con Alena Kharissova en una reforma a la Ley Estatal de Salud. Esta iniciativa local surge tras documentar diversas irregularidades en centros hospitalarios privados, tales como:

Facturación de servicios no prestados. Cobros excesivos en medicamentos. Presiones indebidas a familiares y pacientes durante situaciones de crisis.

"Justicia, no enemistad con el sector privado"

Waldo Fernández fue enfático al señalar que estas medidas no pretenden atacar a la iniciativa privada, sino garantizar un marco de transparencia y trato digno. Subrayó la urgencia de que ambas iniciativas sean dictaminadas en sus respectivas cámaras para evitar que los ciudadanos continúen en un estado de indefensión.

“Regular no es estar en contra del sector privado, es estar a favor de los pacientes y de la justicia”, concluyó el senador neoleonés.

