Coahuila

Ramos Arizpe cumple más de año sin reportes de abigeato

Marybell Georgina Marty Garza, informó que no se han recibido denuncias formales por este delito en el municipio durante el último año

El municipio de Ramos Arizpe se ha mantenido sin reportes de robo de ganado (abigeato) durante 2025 y lo que va de 2026, de acuerdo con información de la Dirección de Desarrollo Rural.

La titular del área, Marybell Georgina Marty Garza, informó que no se han recibido denuncias formales por este delito en el municipio durante el último año, lo que atribuyó a la coordinación entre autoridades estatales y municipales, así como a las acciones preventivas entre productores.

La funcionaria precisó que los casos que se han presentado recientemente no corresponden a robos, sino a situaciones en las que animales salen de un predio y entran a otro, lo que generalmente se resuelve mediante acuerdos entre los propios propietarios.

“No son hechos de abigeato; son animales extraviados que luego se regresan”, explicó.

Marty Garza destacó que la prevención ha sido clave para mantener controlado el delito. Entre las principales recomendaciones a ganaderos y ejidatarios se encuentra mantener vigente el fierro de herrar, lo que permite identificar plenamente la propiedad del ganado, así como cercar adecuadamente los predios para evitar que los animales se salgan y ocasionen conflictos.

Indicó que durante 2025 se realizaron alrededor de 400 revalidaciones de fierro de herrar en el municipio, año que correspondió al periodo obligatorio de actualización para este registro, el cual vence en años terminados en cero y cinco.


