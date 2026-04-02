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‘Zarpazo’ de Tigres y elimina a Borregos en el clásico regio

En duelo que duró más de dos horas, la UANL se impone 3-2 al ITESM, en el Repechaje de Conadeip  y mantiene viva su participación en el torneo nacional varonil

  • 02
  • Abril
    2026

El Clásico Regio Estudiantil de voleibol varonil cumplió con las expectativas y se resolvió hasta el último punto. Tigres de la UANL derrotó a Borregos del Tec de Monterrey en cinco sets, en un duelo de repechaje que otorgaba el pase a la fase final de la Conferencia Nacional Conadeip.

El encuentro, disputado en el Wellness Center, tuvo un ingrediente adicional al orgullo deportivo: el boleto al grupo de los ocho mejores equipos del torneo nacional, lo que elevó la intensidad desde el primer servicio.

Borregos inició con mayor claridad en su planteamiento. A través de un juego agresivo en la red y ataques rápidos, el conjunto local tomó ventaja desde los primeros puntos y controló el ritmo del partido. Esa superioridad se reflejó en el marcador del primer set, que ganaron 25-17 en apenas 18 minutos.

Para el segundo parcial, Tigres ajustó su esquema, mejoró en la recepción y encontró mayor efectividad en sus remates. El cambio fue suficiente para equilibrar las acciones y quedarse con el set por 25-18, tras 23 minutos de juego, igualando momentáneamente el encuentro.

El tercer episodio mantuvo la intensidad, con intercambios más largos y mayor disputa en cada punto. Tigres logró imponer condiciones en los momentos clave y tomó la delantera al cerrar 25-22, colocándose a un set de la victoria.

Con la presión en su contra, Borregos respondió en el cuarto set. El equipo local mostró carácter y resistió los embates de la UANL en el parcial más prolongado del partido. Tras 28 minutos de juego, lograron imponerse 25-23, forzando el desempate y manteniendo con vida sus aspiraciones.

El quinto set, jugado a 15 puntos, concentró la tensión acumulada del encuentro. Ambos equipos intercambiaron ventajas de manera constante, con empates reiterados y ajustes tácticos desde la banca. El apoyo de las porras añadió un ambiente de alta exigencia en cada jugada.

Finalmente, Tigres logró marcar diferencia en los puntos decisivos y selló el triunfo 15-13 después de 18 minutos de máxima presión.

Con este resultado, la UANL avanzó a la fase final de la Conferencia Nacional Conadeip y eliminó a su rival directo en un clásico que se extendió por dos horas y cinco minutos, dejando como saldo uno de los encuentros más disputados de la temporada.


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