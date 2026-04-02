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Finanzas

Aeropuerto de Ciudad de México aumenta 2.9% el cobro de TUA

La tarifa aeroportuaria aumentó hasta 3% en vuelos. Este ajuste impacta a los pasajeros en plena temporada alta y previo al Mundial 2026

  • 02
  • Abril
    2026

A partir de este miércoles, la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentó 2.9% en vuelos nacionales y 3% en internacionales. El ajuste se aplica en pleno periodo vacacional y previo al Mundial de Futbol 2026, en el que México es una de las tres sedes. Fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor urbano, según la Reserva Federal de EUA.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los costos actualizados para vuelos nacionales son de 30.59 dólares (alrededor de 546 pesos) y para vuelos internacionales: 58.09 (casi mil 37 pesos). 

La TUA nacional e internacional está expresada en dólares americanos; mensualmente, el AICM determinará su equivalente en pesos mexicanos utilizando el promedio mensual del tipo de cambio del mes inmediato anterior que se publica en el DOF el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en dólares americanos. 

Las reglas de operación indican que se aplicará la TUA nacional a los pasajeros que aborden en cualquier aeropuerto si su destino final es nacional. La tarifa internacional se cobrará a los viajeros que aborden en cualquier aeropuerto si su destino final es el extranjero. 

Quienes están exentos de pagar la TUA son los menores de hasta dos años, representantes y agentes diplomáticos de países extranjeros en caso de reciprocidad, pasajeros en tránsito y en conexión en los términos que determine la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y personal técnico aeronáutico en comisión de servicio que cuente con la licencia vigente correspondiente expedida por la autoridad aeronáutica. 

Para efectos de esta tarifa, solo se incluye a las tripulaciones de refuerzo de retorno y concentración, como el piloto, copiloto, sobrecargo y mecánico en vuelo únicamente.


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