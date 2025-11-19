Cerrar X
Coahuila

Rescatan a conductor tras volcar en pozo en Saltillo-Monterrey

El conductor, aparentemente en estado etílico, fue rescatado por Protección Civil de Ramos Arizpe con 'las quijadas de la vida'

  • 19
  • Noviembre
    2025

Un hombre mayor de 40 años resultó lesionado luego de que su vehículo volcó y cayó dentro de un pozo de desagüe pluvial sobre la carretera libre Saltillo–Monterrey. 

El accidente ocurrió a las 2:30 de la madrugada de este miércoles, cuando el conductor, en aparente estado etílico, se habría quedado dormido al volante.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes encontraron el automóvil blanco recostado sobre su costado izquierdo, al fondo de la estructura de concreto. 

El conductor estaba atrapado entre los fierros, con la pierna izquierda prensada contra el volante, lo que dificultaba su extracción.

Para liberarlo, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico especializado conocido como “las quijadas de la vida”, con el que realizaron cortes en el toldo del vehículo para acceder al interior y poder sacar al hombre de manera segura.

Tras ser rescatado, el lesionado fue trasladado por la unidad 482 de Protección Civil a un hospital para su valoración médica. 

Aunque presentaba signos de intoxicación, se encontraba consciente al momento del rescate.

Autoridades se encargaron de asegurar la zona y coordinar el retiro del vehículo a fin de evitar otros incidentes en el tramo carretero.


