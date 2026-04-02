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Coahuila

Fundación difunde imágenes del Río Mezquites tras polémica

Las comparativas buscan evidenciar la evolución del ecosistema y el impacto de las medidas implementadas para su protección.

  • 02
  • Abril
    2026

En medio de la controversia por la clausura del Río Mezquites, la Fundación Pro Cuatrociénegas difundió imágenes comparativas del estado del ecosistema en los últimos años, con el objetivo de evidenciar cambios en la zona y respaldar las acciones de conservación implementadas.

A través de sus plataformas, la organización presentó material visual del “antes y ahora” del sitio, al señalar que hace casi una década el área carecía de regulación y control frente al impacto turístico.

¿Qué muestran las imágenes del Río Mezquites?

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De acuerdo con la fundación, las condiciones actuales del río son resultado de años de trabajo en conservación, mediante estrategias enfocadas en el turismo responsable, el monitoreo de especies y el cumplimiento de normativas ambientales.

Las comparativas buscan evidenciar la evolución del ecosistema y el impacto de las medidas implementadas para su protección.

Clausura abre debate entre turismo y conservación

El posicionamiento surge tras las críticas generadas por el cierre parcial del acceso, una medida que reactivó la discusión sobre los límites entre la actividad turística y la preservación ambiental en Cuatro Ciénegas.

La zona es considerada única por su biodiversidad, lo que ha llevado a reforzar las acciones para evitar su deterioro ante el incremento de visitantes.

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Buscan equilibrio en modelo turístico

La organización indicó que su labor ha estado enfocada en equilibrar la operación turística con la protección del entorno natural, promoviendo esquemas que permitan la permanencia de ambas actividades.

Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con autoridades y distintos actores en la búsqueda de soluciones sostenibles para la zona.

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Río Mezquites mantiene discusión abierta

El caso del Río Mezquites ha colocado en el centro del debate el modelo de turismo en Cuatro Ciénegas, donde el crecimiento de visitantes y la conservación del ecosistema continúan generando posturas encontradas.

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