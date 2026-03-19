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Tamaulipas

Mejorarán espacio con nuevas canchas de fútbol en Matamoros

El alcalde destacó que este proyecto busca reactivar espacios deportivos y fomentar la actividad física entre la población, brindando instalaciones adecuadas

  • 19
  • Marzo
    2026

El presidente municipal de Matamoros, José Granados, informó que, con apoyo del Gobierno del Estado, ya fue autorizado un presupuesto para la construcción de dos canchas de fútbol cinco en la ciudad.

El edil explicó que estas instalaciones estarán ubicadas en el área de la Alberca Chávez, donde anteriormente existía una cancha de fútbol rápido que actualmente se encuentra en desuso.

Señaló que este espacio también había sido utilizado por boxeadores; sin embargo, dejó de tener actividad debido a que los deportistas ahora acuden al gimnasio municipal.

Ante esta situación, se tomó la decisión de retirar la infraestructura existente para dar paso a la rehabilitación integral del área. 

El alcalde destacó que este proyecto busca reactivar espacios deportivos y fomentar la actividad física entre la población, brindando instalaciones adecuadas y funcionales para los ciudadanos.

Finalmente, reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia de su administración para mejorar la infraestructura deportiva en Matamoros y ofrecer más opciones de esparcimiento para las familias.


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