Sheinbaum propone nueva ley para impulsar infraestructura

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este jueves a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear un nuevo marco legal que permita coordinar la participación de los sectores público, privado y social en el desarrollo de infraestructura estratégica en el país.

La propuesta contempla la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De acuerdo con el documento, el objetivo es establecer mecanismos más amplios de inversión, coinversión y financiamiento que permitan acelerar proyectos en sectores como carreteras, ferrocarriles, puertos, agua, energía, desarrollo urbano, salud, educación y tecnologías.

El Ejecutivo federal argumenta que, aunque existen marcos normativos como las asociaciones público-privadas y la obra pública, estos no cubren de manera integral las necesidades actuales de financiamiento para proyectos estratégicos.

Como parte central de la iniciativa, se plantea la creación de los denominados “Vehículos de Coordinación en Inversiones”, instrumentos que permitirán canalizar recursos mediante esquemas conjuntos entre los distintos sectores, con el fin de ampliar la capacidad financiera del Estado sin perder la conducción estratégica.

Asimismo, se propone regular los contratos de inversión estratégica y establecer el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, un órgano consultivo permanente encargado de emitir lineamientos técnicos y recomendaciones sobre políticas de desarrollo.

La iniciativa también introduce la figura de “Vehículos de Propósito Específico”, que podrán constituirse con participación pública, privada o social para financiar proyectos orientados al desarrollo con bienestar.

En materia presupuestaria, se incorporan nuevas disposiciones para fortalecer la transparencia y el control de los recursos. Entre ellas, la obligación de reportar registros presupuestarios, así como la valuación de activos y pasivos asociados a estos proyectos.

Además, las entidades deberán detallar los compromisos derivados de contratos plurianuales, incluyendo montos ejercidos y proyecciones a cinco años.

Otro de los puntos relevantes es que se permitirá, de manera excepcional y con autorización de la Secretaría correspondiente, iniciar procedimientos de contratación estratégica sin contar aún con la suficiencia presupuestaria definitiva, siempre que esta se garantice antes de la adjudicación.

Según la exposición de motivos, la iniciativa busca promover un uso más eficiente de los recursos públicos, incentivar la participación responsable de la iniciativa privada y fortalecer la planeación de proyectos prioritarios.

El planteamiento sostiene que una mayor coordinación entre sectores permitirá atender de forma más eficaz las necesidades de infraestructura del país, bajo un enfoque de desarrollo con bienestar.

La iniciativa

Se crea una nueva ley de inversión en infraestructura con enfoque de bienestar.

Nacen los “Vehículos de Coordinación en Inversiones”.

Se impulsa la participación conjunta de sectores público, privado y social.

Se establece un Consejo de Planeación Estratégica como órgano consultivo.

Se permiten contrataciones estratégicas sin suficiencia presupuestaria inicial (con autorización).

Se refuerzan reglas de transparencia en proyectos plurianuales.

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