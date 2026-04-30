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Declara psicólogo de Maradona sobre salud mental en juicio

El doctor señaló que el tratamiento se centraba en la recuperación de las adicciones, así como en la estabilidad emocional del paciente.

  • 30
  • Abril
    2026

El psicólogo Carlos Díaz, último especialista que trató a Diego Armando Maradona, declaró en el juicio por la muerte del exfutbolista que el paciente presentaba un trastorno bipolar, además de otros cuadros relacionados con adicciones.

Durante su testimonio ante el tribunal, el especialista detalló las condiciones clínicas del exjugador y el tratamiento aplicado en los días previos a su fallecimiento en noviembre de 2020.

¿Qué diagnóstico tenía Maradona?

Díaz explicó que el exfutbolista enfrentaba un cuadro complejo que incluía adicciones, trastorno bipolar y trastorno narcisista de la personalidad, lo que requería un abordaje integral.

“Más allá del espectro adictivo, había un trastorno bipolar y un trastorno narcisista de la personalidad por abordar”.

El psicólogo señaló que el tratamiento se centraba en la recuperación de las adicciones, así como en la estabilidad emocional del paciente.

Cómo fueron los últimos días de tratamiento

El especialista relató que en su primer encuentro encontró a Maradona consumiendo alcohol, pero días después observó una mejora significativa en su estado.

En una segunda visita, el 12 de noviembre de 2020, describió al exfutbolista como “sobrio, lúcido y con intención de recuperarse”, además de destacar el apoyo familiar al proceso de abstinencia.

Según indicó, el exjugador logró mantenerse sin consumo durante 23 días previos a su muerte, lo que fue confirmado por estudios toxicológicos.

Respuesta a las acusaciones

Díaz también respondió a cuestionamientos sobre la frecuencia de sus visitas, argumentando que no era adecuado forzar encuentros terapéuticos cuando el paciente mostraba resistencia.

“Es totalmente antiterapéutico patear una puerta para ver un paciente… lo único que voy a generar es dinamitar un vínculo terapéutico”.

El psicólogo añadió que la reticencia es común en pacientes en tratamiento por adicciones, por lo que el manejo del vínculo es parte del proceso clínico.


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