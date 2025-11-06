Cerrar X
Coahuila

Rompe récord de asistencia Museo de la Katrina

El Museo de la Katrina, que recién cumplió 16 años, forma parte de la red de espacios culturales más visitados de Saltillo

  • 06
  • Noviembre
    2025

El Museo de la Katrina de Saltillo vivió su mayor afluencia del año durante el fin de semana de Día de Muertos y Noche de Brujas, al registrar más de nueve mil visitantes entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, informó su director, Erick Morales.

El también fundador del recinto destacó que los días festivos coincidieron con diversas actividades en el Centro Histórico, lo que generó un flujo constante de turistas nacionales e internacionales que también acudieron al recinto ubicado en Allende Sur 720, en el Centro Histórico.

“Tuvimos mucha afluencia, visitantes de todas partes del mundo. La gente que iba a las actividades de Saltillo terminaba viniendo al museo. No pudimos cerrar temprano porque había filas hasta la noche”, explicó Morales.

museo-katrina-saltillo3.jpeg

El director señaló que el museo amplió horarios y ofreció actividades nocturnas especiales, como Noches de Leyenda, Callejoneadas entre Sombras y Susurros, que agotaron su cupo durante las tres jornadas.

“Fueron días intensos, con casa llena. Solo en esas fechas tuvimos arriba de 9 mil personas. El 31 fue el día más fuerte, con temática de brujas, catrinas y muñecas, y los días siguientes dedicados al Día de Muertos”.

museo-katrina-saltillo4.jpeg

El Museo de la Katrina, que cumplió este fin de semana 16 años, forma parte de la red de espacios culturales más visitados de Saltillo y continuará con promociones para escuelas y grupos durante noviembre y diciembre.

“Estamos invitando a las escuelas; por 45 pesos pueden recorrer los tres museos —a solo 15 pesos por museo—. Es una promoción válida hasta diciembre, solo deben reservar previamente”, indicó.

museo-katrina-saltillo2.jpeg

Los horarios del museo son de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, y los viernes, sábados y domingos se mantienen las actividades nocturnas. 

Morales resaltó que el éxito de la temporada confirma el interés creciente por las tradiciones mexicanas y el turismo cultural.

“Este año fue muy especial. La gente disfrutó, participó y nos permitió cerrar con récord. Eso nos motiva a seguir fortaleciendo la oferta cultural de Saltillo”.

museo-katrina-saltillo1.jpeg


