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Nuevo León

Registran más de 700 detenidos y cero homicidios en Nuevo León

De cara al Mundial 2026, se afirmó que el estado está preparado en materia de seguridad, con despliegues estratégicos, labores de inteligencia y más.

  • 01
  • Mayo
    2026

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, presentó resultados de la estrategia estatal durante abril, con un total de 737 detenidos, además del aseguramiento de armas de alto poder y la reducción de homicidios en zonas clave.

¿Qué resultados dejó el protocolo Muralla en abril?

El funcionario detalló que el protocolo Muralla se activó en seis ocasiones, con resultados relevantes en materia operativa.

“El protocolo Muralla se activó en seis ocasiones… con 288 personas detenidas, 53 vehículos y 75 armas de fuego aseguradas, incluidos fusiles tipo Barrett”.

A estos resultados se suman 449 detenciones adicionales en el área metropolitana, relacionadas con delitos de alto impacto, así como el decomiso de 48 vehículos y 23 armas.

¿En qué municipios se redujeron los homicidios?

Uno de los datos más relevantes es la disminución de la violencia letal, con reportes de cero homicidios en varios municipios del estado.

“Se registraron cero homicidios en municipios como Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás, Cadereyta y Santiago”.

Además, se reportaron reducciones importantes en Monterrey, Apodaca y García.

En zonas rurales, también hubo avances significativos, con municipios como Linares, Mina, Galeana y Allende sin homicidios durante el periodo.

¿Cómo se comportaron los delitos patrimoniales?

Escamilla Vargas subrayó que los delitos patrimoniales se mantienen bajo control en la entidad.

“Robo a casa, negocio y vehículo están en niveles más bajos que el año pasado”.

¿Qué operativos recientes destacaron?

Entre los operativos recientes, el secretario resaltó la captura de presuntos responsables de bloqueos carreteros en el estado.

“En menos de 48 horas fueron detenidas 10 personas tras los intentos de bloqueo en la carretera Reynosa, sin enfrentamientos”.

¿Está listo Nuevo León para el Mundial 2026?

De cara al Mundial 2026, el funcionario afirmó que Nuevo León está preparado en materia de seguridad, con despliegues estratégicos, labores de inteligencia y capacitación internacional.

“Estamos preparados para que el Mundial se lleve a cabo en orden, en paz y con seguridad”.

Entre las acciones implementadas destaca la creación de una unidad especializada en control de multitudes con mil 500 elementos, así como operativos en transporte público, carreteras y puntos turísticos.

“Nuestro objetivo es que Nuevo León sea una de las sedes más seguras del Mundial”.

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