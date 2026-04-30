Presidencia prioriza asistir a Cumbre de la APEC en China

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno dará prioridad a la participación de México en la próxima Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a celebrarse en China, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de asistir a la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que ambas reuniones internacionales coinciden en fechas, lo que obliga a su administración a definir prioridades en función de la relevancia estratégica de cada encuentro.

“No estoy segura, porque quiero ir a la cumbre de la APEC en noviembre, que es en China”, señaló.

APEC, prioridad estratégica para México

Sheinbaum subrayó que la decisión de privilegiar la APEC responde no solo a la coyuntura internacional, sino también a los compromisos futuros de México dentro del bloque económico.

“Nos toca la cumbre de la APEC en el 2028… entonces creo que vale la pena”, explicó, al referirse a la responsabilidad que asumirá el país como anfitrión en los próximos años.

Destacó que este foro reúne a economías clave del Pacífico y representa una plataforma fundamental para fortalecer el comercio, la cooperación económica y la presencia internacional de México.

Relación con España: del distanciamiento al acercamiento

En paralelo, la jefa del Ejecutivo abordó el estado actual de la relación con España, la cual atravesó un periodo de tensión durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la solicitud de una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.

“Hubo un periodo de no tanta cercanía… derivado de una solicitud que hizo el presidente López Obrador para el perdón”, recordó.

Señaló que la reacción en su momento incluyó críticas desde España, lo que calificó como un agravio no solo al entonces presidente, sino al pueblo mexicano.

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Insistió en que la exigencia de reconocimiento histórico no es un tema menor, sino parte de una política de reivindicación de la identidad nacional.

“Tiene que ver con reconocer la dignidad del pueblo de México, que nadie discrimine a una mexicana o un mexicano”, afirmó.

En ese sentido, destacó que su administración ha impulsado acciones culturales en España, como exposiciones del Museo Nacional de Antropología y muestras sobre mujeres indígenas, con el objetivo de visibilizar la riqueza histórica del país.

Además, indicó que estos esfuerzos han tenido respuesta por parte de autoridades españolas, incluyendo pronunciamientos que reconocen abusos históricos y la grandeza cultural de México.

Mencionó la participación de figuras como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como del jefe del Estado español, quienes han emitido mensajes que, a juicio del gobierno mexicano, representan un avance en la relación bilateral.

“Lo tomamos como una señal de acercamiento, no a la presidenta, al pueblo de México”, puntualizó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que la política exterior de su gobierno se basa en el principio de igualdad entre naciones, rechazando cualquier forma de subordinación.

“México como igual es con cualquier potencia… no queremos ser más, pero tampoco somos menos”, sostuvo.

Añadió que el país no solo debe ser reconocido por su capacidad económica o militar, sino como una “potencia cultural y de valores”, destacando la importancia de la identidad y la cohesión social.

Decisión pendiente sobre la Cumbre Iberoamericana

Pese a la invitación formal para asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, la presidenta dejó claro que su participación aún no está definida debido al traslape de agendas.

“Vamos a ver si podemos ir a la Iberoamérica”, concluyó.

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