Coahuila

Salió a trabajar y se le encontró la muerte en el camino

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad cercana revelaron que el hombre no fue embestido por ningún vehículo; simplemente se desvaneció

  • 22
  • Septiembre
    2025

La rutina de cada lunes comenzó como cualquier otra para un hombre de 64 años, quien salió de su casa en la colonia María del Carmen Cabello sin imaginar que sería la última vez.

Mientras caminaba rumbo a su trabajo, cruzando el Bulevar Felipe J. Mery, el hombre se desplomó repentinamente sobre el asfalto.

En un primer momento, testigos pensaron que se trataba de un atropellamiento, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

Sin embargo, las imágenes captadas por una cámara de seguridad cercana revelaron que el hombre no fue embestido por ningún vehículo; simplemente se desvaneció producto de un infarto fulminante.

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar, pero solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

La muerte súbita del hombre conmocionó a vecinos y transeúntes, recordando la fragilidad de la vida cotidiana.


Comentarios

