Francia se suma a ejercicios militares en Groenlandia
A petición de Dinamarca, el presidente Emmanuel Macron anunció el despliegue de tropas francesas para realizar maniobras conjuntas en Groenlandia
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que las fuerzas armadas del país empezarán a realizar ejercicios en conjunto con Dinamarca en Groenlandia.
Fue mediante su cuenta de X que el presidente francés realizó este anuncio, en donde dijo que esta decisión se tomó debido a la petición de Dinamarca y además adelantó que las primeras tropas ya se encuentran en camino.
"Por petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Resistencia Ártica ('Opération Endurance Arctique'). Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros los seguirán", publicó Macron en su cuenta de X.
À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026
De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront.
Previo al anuncio oficial, fuentes del Ministerio de Defensa de Francia ya habían señalado que el país se sumaría a una "misión europea militar en Groenlandia".
El mandatario francés convocó este jueves (tiempo local) un Consejo de Defensa para estudiar la situación de la isla, pero también lo que sucede en Irán, aseguraron las fuentes.
Este anuncio se une a los realizados también este miércoles por Alemania, Suecia y Noruega, quienes informaron que enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar de manera conjunta las posibles formas de cooperar para aumentar la seguridad en la región.
Estos anuncios se realizan en un contexto en el que Donald Trump busca anexar Groenlandia a Estados Unidos y tras una reunión entre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, con el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.
Sin embargo, en la reunión que duró cerca de 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.
