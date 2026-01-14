Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
macron_reunion_sheinbaum_2a96039184
Internacional

Francia se suma a ejercicios militares en Groenlandia

A petición de Dinamarca, el presidente Emmanuel Macron anunció el despliegue de tropas francesas para realizar maniobras conjuntas en Groenlandia

  • 14
  • Enero
    2026

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que las fuerzas armadas del país empezarán a realizar ejercicios en conjunto con Dinamarca en Groenlandia.

Fue mediante su cuenta de X que el presidente francés realizó este anuncio, en donde dijo que esta decisión se tomó debido a la petición de Dinamarca y además adelantó que las primeras tropas ya se encuentran en camino.

"Por petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Resistencia Ártica ('Opération Endurance Arctique'). Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros los seguirán", publicó Macron en su cuenta de X.

Previo al anuncio oficial, fuentes del Ministerio de Defensa de Francia ya habían señalado que el país se sumaría a una "misión europea militar en Groenlandia".

El mandatario francés convocó este jueves (tiempo local) un Consejo de Defensa para estudiar la situación de la isla, pero también lo que sucede en Irán, aseguraron las fuentes.

Este anuncio se une a los realizados también este miércoles por Alemania, Suecia y Noruega, quienes informaron que enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar de manera conjunta las posibles formas de cooperar para aumentar la seguridad en la región.

Estos anuncios se realizan en un contexto en el que Donald Trump busca anexar Groenlandia a Estados Unidos y tras una reunión entre el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, con el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Sin embargo, en la reunión que duró cerca de 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
Maria_Corina_Machado_arriba_Casa_Blanca_01696bce3e
Trump recibe a María Corina Machado; activista arriba Casa Blanca
Trump_Ley_Insurreccion_Minnesota_ICE_18839cc5fb
Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota
publicidad

Últimas Noticias

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
06_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_45_NUEVAS_UNIDADES_A_RUTA_98_HEROES_DE_CAPELLANIA_PALACIO_DE_HIERRO_3ca4cb7972
Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×