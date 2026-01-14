Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_marruecos_60ea96aa49
Deportes

Marruecos elimina a Nigeria y avanza a la final de la Copa África

Con Bono como héroe en los penales, Marruecos venció 4-2 a Nigeria y disputará la final ante Senegal, regresando a una a la instancia después de 22 años

  • 14
  • Enero
    2026

La Copa Africana de Naciones ya conoce a sus finalistas.

Y es que este miércoles, Marruecos amarró su pase a la final del torneo después de vencer 4-2 a Nigeria en penales.

En esta ocasión, igual que en el Mundial de 2022 ante España, Bono se erigió como el héroe marroquí y lució su bien ganada condición de para-penaltis, con dos paradas claves cuando su equipo aún lamentaba el error en el segundo lanzamiento de Igamane.

De esta forma, los anfitriones tratarán de cumplir los pronósticos y sumar su segunda estrella de África en la gran final de este domingo ante Senegal.

De inicio en el encuentro, Nigeria pareció no acusar la baja en el centro del campo de su capitán Wilfred Ndidi, sancionado, y sustituido por el joven Onyedika.

"Las Súper Águilas", frescos de piernas, presionaron de manera activa a los locales durante los primeros minutos.

Marruecos, que sí echó en falta la capacidad asociativa de Ounahi en los compases iniciales, tuvo en las botas de Brahim la primera gran ocasión en el minuto 8 y fue mejorando sensaciones a través de la profundidad de Achraf Hakimi en el flanco derecho ante un rival que no era capaz de hilvanar en campo contrario, dejando todo en manos de la autonomía de su trío atacante.

Tras una primera parte sin goles, Marruecos salió con más convencimiento tras la reanudación y Abde volvió a probar al meta Nwabali en una rápida transición en el 51.

"Los Leones del Atlas" intensificaron su dominio en campo contrario, pero no obtuvieron ocasiones claras para adelantarse en el marcador y no pudieron evitar llevar el encuentro a la prórroga en una exhibición física y defensiva de Nigeria.

Ambos equipos sufrieron el desgaste de los siguientes 30 minutos de duelo. Con varios acalambrados y con Brahim sustituido, las imprecisiones y el cansancio condujeron el desenlace a los penaltis.

Desde los 11 metros, Bono, el especialista en la materia bajo palos, arregló el error de Igamane y detuvo dos lanzamientos a Chukwueze primero y Onyemaechi después, para meter a los suyos en la gran final de la Copa África.

Con esta victoria, Marruecos se instala nuevamente en una final de la Copa Africana de Naciones después de 22 años.

En la edición de 2004, cayó ante la anfitriona Túnez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_15_at_1_11_58_AM_358636bd03
Definen a tres finalistas para la Fiscalía Anticorrupción
AP_26010133692569_fa4aa34b61
Sabalenka avanza a la final de Brisbane por tercer año seguido
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_00_30_AM_db8fc33337
A disfrutar del futbol americano: ocho juegos en cinco días
publicidad

Últimas Noticias

eua_buque_venezuela_ca370360d1
Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe
sergio_ramos_comprar_sevilla_fa26b98614
Sergio Ramos abre la billetera y busca comprar al Sevilla FC
06_ENTREGA_SAMUEL_GARCIA_45_NUEVAS_UNIDADES_A_RUTA_98_HEROES_DE_CAPELLANIA_PALACIO_DE_HIERRO_3ca4cb7972
Samuel García suma 45 nuevas unidades a Ruta 98
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×