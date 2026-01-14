Podcast
Nuevo León

Realiza Ejecutivo pago por más de $415 mdp a Poderes y Autónomos

El Gobierno estatal transfirió más de 415 millones de pesos al Legislativo, Judicial y organismos autónomos para garantizar nómina y gasto corriente

  • 14
  • Enero
    2026

En medio de las negociaciones por el paquete fiscal, el Gobierno del Estado informó que cumplió con las transferencias de recursos a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos, mediante el mecanismo de reconducción presupuestal vigente para este 2026.

El monto total dispersado asciende a $415,942,868.38, una cifra que, según destacó la autoridad estatal, es superior a la del ejercicio anterior. 

El objetivo primordial de esta inyección de recursos es garantizar el pago de nómina y el cumplimiento de las obligaciones de gasto corriente de las diversas instituciones que integran la Administración Pública.

“En ese contexto, las transferencias ascienden a la cantidad de $415,942,868.38, monto superior al del ejercicio anterior, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de gasto corriente y el pago de la nómina a cargo de dichas instituciones, asegurando así su operatividad y la continuidad de las funciones públicas que tienen encomendadas”, se informó a través de un comunicado.

La administración estatal subrayó que este movimiento financiero asegura la continuidad de las funciones públicas y la estabilidad laboral de los trabajadores de los distintos órdenes de gobierno y entes autónomos.

Como parte de esta estrategia de acercamiento, el gobernador instruyó a Ulises Carlín de la Fuente, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a mantener una línea de comunicación abierta y directa con los titulares de los Poderes y organismos.

“Asimismo, el Gobernador del Estado instruyó al encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, para que se mantenga en comunicación y coordinación permanente con los Poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos, a efecto de atender de manera oportuna cualquier requerimiento administrativo o financiero que resulte necesario para el adecuado funcionamiento institucional”, se informa a través de un comunicado.

Detalles de la transferencia:

  • Monto total: $415,942,868.38 pesos.
  • Destinatarios: Poder Legislativo, Poder Judicial, dependencias y organismos autónomos.
  • Concepto: Gasto corriente y pago de nómina.

