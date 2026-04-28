Arranca Salud con pruebas de neurodesarrollo: estudio en Cendis

Desde el pasado sábado, la Secretaría de Salud de Nuevo León empezó a revisar a los 83 niños de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que salieron con altos niveles de plomo en la sangre dentro del primer estudio que hicieron ambas instancias, junto con el Tec Salud.

Primero se les está aplicando una evaluación de neurodesarrollo y luego se les hará el tamizaje sanguíneo para corroborar la problemática; para esta última aún no hay fecha de aplicación.

Tras darse a conocer el pasado lunes 20 de abril que el primer estudio arrojó que de 1,239 niños a los que se les aplicó una prueba, 329 dieron positivo y 83 con nivel crítico, Salud estatal dijo que ampliaría la prueba a los 5,300 niños de los Cendis.

El pasado sábado fueron convocados los primeros 83 que arrojaron concentración crítica, de los cuales acudieron 10 junto con sus padres.

“La dependencia estatal informó que este sábado se atendió a los primeros 10 niños y niñas de los 83 que serán evaluados; los estudios se realizarán de manera programada".

“Cabe mencionar que la medición de plomo en sangre es uno de los componentes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública (ENSANUT)".

“Durante la última encuesta ENSANUT 2024, Nuevo León se ubicó en el lugar 19 con una prevalencia de 4.3 casos por cada 100 mil menores, superado por entidades como Tlaxcala, que se ubica en primer lugar con una prevalencia de 37.9 casos por cada 100,000 menores”, señaló Salud estatal en un comunicado.

La ampliación de las pruebas se dio luego de que voces dijeron a El Horizonte que era necesaria extender la investigación a más niños, incluso de población abierta.

Comentarios