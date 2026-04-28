Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_28_at_9_31_24_PM_4b165861c0
Nuevo León

Arranca Salud con pruebas de neurodesarrollo: estudio en Cendis

La Secretaría empezó a revisar a los 83 niños que salieron con altos niveles de plomo en la sangre dentro del primer estudio que hicieron ambas instancias

  • 28
  • Abril
    2026

Desde el pasado sábado, la Secretaría de Salud de Nuevo León empezó a revisar a los 83 niños de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que salieron con altos niveles de plomo en la sangre dentro del primer estudio que hicieron ambas instancias, junto con el Tec Salud.

Primero se les está aplicando una evaluación de neurodesarrollo y luego se les hará el tamizaje sanguíneo para corroborar la problemática; para esta última aún no hay fecha de aplicación.

Tras darse a conocer el pasado lunes 20 de abril que el primer estudio arrojó que de 1,239 niños a los que se les aplicó una prueba, 329 dieron positivo y 83 con nivel crítico, Salud estatal dijo que ampliaría la prueba a los 5,300 niños de los Cendis.

WhatsApp Image 2026-04-28 at 9.31.24 PM.jpeg

El pasado sábado fueron convocados los primeros 83 que arrojaron concentración crítica, de los cuales acudieron 10 junto con sus padres.

“La dependencia estatal informó que este sábado se atendió a los primeros 10 niños y niñas de los 83 que serán evaluados; los estudios se realizarán de manera programada". 

“Cabe mencionar que la medición de plomo en sangre es uno de los componentes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública (ENSANUT)".

“Durante la última encuesta ENSANUT 2024, Nuevo León se ubicó en el lugar 19 con una prevalencia de 4.3 casos por cada 100 mil menores, superado por entidades como Tlaxcala, que se ubica en primer lugar con una prevalencia de 37.9 casos por cada 100,000 menores”, señaló Salud estatal en un comunicado.

WhatsApp Image 2026-04-28 at 9.31.12 PM.jpeg

La ampliación de las pruebas se dio luego de que voces dijeron a El Horizonte que era necesaria extender la investigación a más niños, incluso de población abierta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

pruebas_ninos_plomo_f9d281ccb8
Dará Estado seguimiento médico a menores con plomo en sangre
gsfhse_fa38453c13
Diputados exigen ampliar acciones contra menores con plomo
Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_01_50_PM_bd793bd2ea
'Latiendo con Amor' logra operaciones de corazón a cinco niños
publicidad

Últimas Noticias

01_1_1937151b85
NL transforma su imagen urbana rumbo al Mundial con Polígono FIFA
Whats_App_Image_2026_04_28_at_8_14_03_PM_b43b1e2225
Presentan la revista Factor Salud: Cuidar con Ciencia
Whats_App_Image_2026_04_29_at_12_27_32_AM_1_6bafe43ff1
NL tiene cartera de proyectos de inversión por casi $50,000 mdd
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_9c084ba861
Aprende qué es, cómo funciona y los riesgos del Ozempic
publicidad
×