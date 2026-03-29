Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_1548_6a9a876f46
Coahuila

Presentan Centro Municipal de Autismo en Saltillo

Autoridades subrayaron que esta iniciativa busca fortalecer el apoyo a las familias y garantizar mejores oportunidades para este sector de la población

  • 29
  • Marzo
    2026

Autoridades municipales de Saltillo inauguraron el primer Centro Municipal de Autismo, denominado “TEAcompaño con Amor”, un espacio diseñado para ofrecer diagnóstico, terapias y acompañamiento a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

Proyecto impulsado por sociedad y gobierno

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, encabezaron la apertura, destacando que este proyecto fue posible gracias a la colaboración entre sociedad civil y gobierno. Además, anunciaron la futura ampliación del centro para aumentar la capacidad de atención ante la alta demanda existente.

El nuevo espacio cuenta con áreas especializadas y personal capacitado para brindar atención integral, con el objetivo de favorecer el desarrollo y la inclusión de niñas y niños.

Buscan fortalecer apoyo a familias

Autoridades subrayaron que esta iniciativa busca fortalecer el apoyo a las familias y garantizar mejores oportunidades para este sector de la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vacaciones_alumnos_escuela1_65428aa13f
Arrancan vacaciones para alumnos de escuelas públicas en Coahuila
Whats_App_Image_2026_03_27_at_12_55_55_AM_399907896a
Proponen videovigilancia en bares por redes de narcomenudeo
d9454fed_c02f_469e_b622_bf02798ff7fc_557d5ab822
Se incendia fábrica de Ixtle al oriente de Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

673daed090357b1673f4a0f6c0c538e06712855f_e8fa956a08
Arrasa BTS con su álbum regreso y lidera la revista Billboard
AP_26089831632194_4883b6873a
Las Vegas volverá a ser la sede del Super Bowl en 2029
wall_street_abre_rojo_aranceles_trump_ue_317c2cd4cd
Wall Street cierra mixto por cierre de petróleo superior a US$100
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
Estadio_Azteca_18f59afd33
Muere aficionado en el Estadio Azteca tras caer de palco
publicidad
×