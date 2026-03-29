Presentan Centro Municipal de Autismo en Saltillo

Autoridades municipales de Saltillo inauguraron el primer Centro Municipal de Autismo, denominado “TEAcompaño con Amor”, un espacio diseñado para ofrecer diagnóstico, terapias y acompañamiento a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

Proyecto impulsado por sociedad y gobierno

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, encabezaron la apertura, destacando que este proyecto fue posible gracias a la colaboración entre sociedad civil y gobierno. Además, anunciaron la futura ampliación del centro para aumentar la capacidad de atención ante la alta demanda existente.

El nuevo espacio cuenta con áreas especializadas y personal capacitado para brindar atención integral, con el objetivo de favorecer el desarrollo y la inclusión de niñas y niños.

Buscan fortalecer apoyo a familias

Autoridades subrayaron que esta iniciativa busca fortalecer el apoyo a las familias y garantizar mejores oportunidades para este sector de la población.

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