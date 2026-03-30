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'La reserva' triunfa en el Festival Cinelatino de Toulouse

La cinta del mexicano Pablo Pérez Lombardini ganó el premio Flechazo y consolida el alcance internacional del cine nacional tras su éxito en Morelia

  • 30
  • Marzo
    2026

El cine mexicano volvió a destacar en el panorama internacional.

Este lunes, la película "La reserva" obtuvo el máximo reconocimiento del Festival Cinelatino de Toulouse, al llevarse el premio Flechazo en el evento realizado en el sur de Francia.

El filme, dirigido por Pablo Pérez Lombardini, aborda la problemática de la tala ilegal y se centra en la vigilancia ambiental en una región de Chiapas. La producción formó parte de la selección oficial del festival, donde compitió con otras 11 cintas dentro de la categoría de ficción.

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Rodada en blanco y negro, la historia sigue a Julia, una guardabosques que descubre actividades ilegales dentro de una reserva natural. A partir de ese hallazgo, la protagonista busca apoyo en una comunidad local para enfrentar a los responsables.

Uno de los elementos más distintivos de la cinta es su elenco, integrado por habitantes de comunidades de Chiapas sin formación actoral profesional, lo que aporta autenticidad a la narrativa.

Antes de su reconocimiento en Europa, "La reserva" ya había sido premiada en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ganó Mejor largometraje de ficción, Mejor dirección y Mejor actriz para Carolina Guzmán.

Con este nuevo galardón, la película consolida su proyección internacional y reafirma la presencia del cine mexicano en festivales de prestigio.


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