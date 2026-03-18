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Coahuila

Saltillo fortalecerá 'Activa tu Parque' con $35 millones de pesos

Como parte de esta estrategia, se proyecta la rehabilitación de 15 plazas públicas, con una inversión estimada de 35 millones de pesos

  • 18
  • Marzo
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que durante este 2026 el programa “Activa tu Parque” llegará con mayor impulso, sumando más voluntades ciudadanas y reforzando su impacto en beneficio de las familias saltillenses. 

Como parte de esta estrategia, se proyecta la rehabilitación de 15 plazas públicas, con una inversión estimada de 35 millones de pesos.

El edil detalló que los trabajos ya comenzaron en cinco espacios ubicados en colonias como Azteca, Maravillas, La Madrid, San Juan de la Vaquería y Virreyes, marcando el arranque de este ambicioso plan de mejoramiento urbano.

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Estas acciones buscan recuperar áreas públicas y fomentar la convivencia, el deporte y la recreación entre los habitantes.

Javier Díaz González subrayó que este año el programa no solo crecerá en infraestructura, sino también en participación social, al integrarse más ciudadanos al cuidado y activación de estos espacios.

Con ello, se busca fortalecer el tejido social y garantizar que las plazas rehabilitadas se mantengan como puntos seguros y activos para la comunidad.

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