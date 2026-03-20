Esperan a 10 mil en Procesión del Silencio 2026 en Viesca

La edición 2026 de la Procesión del Silencio en el Pueblo Mágico de Viesca proyecta reunir a cerca de 10 mil asistentes el próximo viernes 3 de abril, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la Semana Santa en la Región Laguna, informó la Secretaría de Cultura del Estado.

¿Cuándo y cómo se realizará la Procesión del Silencio?

De acuerdo con las autoridades, esta será la onceava edición de esta manifestación religiosa y cultural que se realiza durante el Viernes Santo a partir de las 19:00 horas, con un recorrido por las principales calles del municipio, en un ambiente de recogimiento y tradición.

¿Quiénes participan en la procesión?

En el evento participarán alrededor de 200 personas organizadas en cerca de 20 cofradías, además de la Banda de Guerra y los Cardencheros de Viesca, quienes acompañarán el recorrido con música solemne.

Al término de la procesión, se llevará a cabo un concierto de arte sacro a cargo de la Camerata de Coahuila, como parte de las actividades programadas para los asistentes.

¿Qué impacto tiene el evento en turismo y economía?

Las autoridades estatales destacaron que este evento no solo tiene un valor religioso, sino que también representa un impulso al turismo cultural y a la economía local, con la instalación de corredores gastronómicos y artesanales, así como la promoción de atractivos turísticos del municipio.

¿Qué lugares pueden visitar los asistentes en Viesca?

Entre los sitios que podrán visitar los asistentes se encuentran las Dunas de Bilbao, el Parque Juan Guerra y la Hacienda Santa Ana de los Hornos, además de la parroquia local.

Asimismo, se implementarán operativos de seguridad, protección civil y servicios de apoyo para garantizar una estancia segura durante la celebración, además de transporte gratuito desde municipios como Saltillo, San Pedro y Torreón.

La Procesión del Silencio en Viesca se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la Semana Santa en Coahuila, al combinar tradición religiosa, participación comunitaria y actividad turística en la región.

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