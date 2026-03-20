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Coahuila

Esperan a 10 mil en Procesión del Silencio 2026 en Viesca

Las autoridades estatales destacaron que este evento no solo tiene un valor religioso, sino que también representa un impulso al turismo cultural

  • 20
  • Marzo
    2026

La edición 2026 de la Procesión del Silencio en el Pueblo Mágico de Viesca proyecta reunir a cerca de 10 mil asistentes el próximo viernes 3 de abril, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la Semana Santa en la Región Laguna, informó la Secretaría de Cultura del Estado.

¿Cuándo y cómo se realizará la Procesión del Silencio?

De acuerdo con las autoridades, esta será la onceava edición de esta manifestación religiosa y cultural que se realiza durante el Viernes Santo a partir de las 19:00 horas, con un recorrido por las principales calles del municipio, en un ambiente de recogimiento y tradición.

¿Quiénes participan en la procesión?

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En el evento participarán alrededor de 200 personas organizadas en cerca de 20 cofradías, además de la Banda de Guerra y los Cardencheros de Viesca, quienes acompañarán el recorrido con música solemne.

Al término de la procesión, se llevará a cabo un concierto de arte sacro a cargo de la Camerata de Coahuila, como parte de las actividades programadas para los asistentes.

¿Qué impacto tiene el evento en turismo y economía?

Las autoridades estatales destacaron que este evento no solo tiene un valor religioso, sino que también representa un impulso al turismo cultural y a la economía local, con la instalación de corredores gastronómicos y artesanales, así como la promoción de atractivos turísticos del municipio.

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¿Qué lugares pueden visitar los asistentes en Viesca?

Entre los sitios que podrán visitar los asistentes se encuentran las Dunas de Bilbao, el Parque Juan Guerra y la Hacienda Santa Ana de los Hornos, además de la parroquia local.

Asimismo, se implementarán operativos de seguridad, protección civil y servicios de apoyo para garantizar una estancia segura durante la celebración, además de transporte gratuito desde municipios como Saltillo, San Pedro y Torreón.

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La Procesión del Silencio en Viesca se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la Semana Santa en Coahuila, al combinar tradición religiosa, participación comunitaria y actividad turística en la región.


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