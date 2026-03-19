Congreso reconoce 30 años del COECYT en Coahuila

En sesión del Congreso del Estado y con la presencia de las y los colaboradores del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT), la diputada Olivia Martínez Leyva realizó un pronunciamiento con motivo del trigésimo aniversario de esta institución que ha apostado por la investigación y la innovación como motores del progreso de Coahuila.

Reconocen trayectoria y aportaciones del COECYT

Como invitados de honor estuvieron presentes el director del COECYT, Dr. Mario Valdés Garza, así como personal administrativo y operativo de la institución.

En el marco de esta sesión se destacó que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología ha sido un aliado para la formación de talento, la incorporación de jóvenes en el mercado laboral, el trabajo colaborativo entre instituciones, la divulgación científica y el acercamiento de niñas y niños al conocimiento.

Su labor también ha fortalecido de manera constante la vinculación entre gobierno, academia y sociedad.

Impulsan programas y políticas públicas en ciencia

Bajo el liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, se han consolidado políticas públicas que fortalecen la formación académica y productiva en la materia.

En su misión por acercar la ciencia a las nuevas generaciones, se instituyó el Premio Talento Coahuila Jóvenes Científicos, además de iniciar programas como el Podcast de la Ciencia, el Concurso Pequeños Escritores Científicos y la Feria de Ciencias y Creatividad, espacios que inspiran el pensamiento crítico y la creatividad de niñas, niños y jóvenes.

Destacan también las becas de movilidad para estudiantes de Licenciatura que realizan estancias de investigación.

Destacan impacto de la ciencia en el desarrollo del estado

Celebrar los años de servicio del COECYT es reconocer sus logros y mirar hacia adelante con esperanza y convicción, sabiendo que la ciencia, la tecnología y el conocimiento seguirán siendo uno de los ejes centrales para construir un Coahuila más próspero, justo y con mayores oportunidades para todas y todos,

“Desde este Congreso, las diputadas y diputados reconocemos el trabajo, la trayectoria y las aportaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila” expresó Olivia Martínez.

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