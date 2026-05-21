Tecnológico de Saltillo prepara certamen 'Señorita Tec 2026'

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) anunció las actividades de una nueva edición del certamen "Señorita Tec 2026" y la tradicional "Pastelada de los Burros Pardos". Ambos eventos buscan proyectar las habilidades integrales, el liderazgo y la capacidad de innovación de su comunidad escolar.

Participarán alumnas de todas las especialidades

La directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, informó que en esta ocasión participan entre 12 y 15 alumnas de todas las especialidades de la institución. Esta edición marca el segundo año consecutivo en que el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), liderado por Ana Sofía Ortiz, retoma la organización de la gala.

"La intención es demostrar de lo que están hechos nuestros alumnos, reflejando su liderazgo tanto en imagen como en habilidades administrativas y de comunicación", señaló Sánchez Ruiz.

La directora enfatizó que estas dinámicas complementan la formación académica mediante un enfoque cultural y multidisciplinario.

La gran coronación se llevará a cabo este viernes en el Museo del Desierto. El evento contará con la presencia de Regina, la soberana saliente del ITS, quien el año pasado obtuvo una destacada participación en la fase nacional del certamen.

Relacionan certamen con innovación tecnológica

Finalmente, las autoridades estudiantiles vincularon este certamen con el desarrollo tecnológico de la universidad. Resaltaron que este impulso al talento también se vive en plataformas como Innovatec y Hackatec, encuentros donde los alumnos desarrollan proyectos de innovación y resuelven problemáticas reales para el sector empresarial.





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