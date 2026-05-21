Ofrecerá Saltillo música y actividades en el FutFest

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó oficialmente el FutFest 2026, un festival temático que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte y que ofrecerá más de 120 actividades recreativas y deportivas para los asistentes.

El alcalde Javier Díaz González informó que el evento estará enfocado en celebrar la pasión por el futbol internacional con espacios de convivencia para personas de todas las edades.

Durante 39 días, el público podrá disfrutar de la transmisión de alrededor de 50 encuentros deportivos en pantallas gigantes, además de torneos, espectáculos musicales, juegos mecánicos y muestras culturales. También habrá áreas destinadas a la venta de alimentos, artesanías y artículos relacionados con el evento.

Las autoridades destacaron que el festival busca fortalecer el turismo y generar derrama económica para el comercio local.

En la cartelera artística figuran agrupaciones y cantantes como Bronco, Los Invasores de Nuevo León, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, así como Liberación, Los Mier, Vagón Chicano y Sonido Mazter.

El FUTFEST formará parte de la agenda cultural del Festival Internacional de las Artes FINA 2026.

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