Coahuila

Saltillo tuvo una de las marchas del 8M más ordenadas

  • 09
  • Marzo
    2026

La marcha realizada en Saltillo con motivo del Día Internacional de la Mujer fue considerada una de las más ordenadas y pacíficas entre las registradas en distintos puntos de México.

Más de 15,000 personas participaron en la movilización

De acuerdo con estimaciones, más de 15,000 personas participaron en el recorrido por calles de la capital coahuilense, donde se permitió el libre ejercicio del derecho a la manifestación y a la libertad de expresión.

Inician limpieza tras las actividades del 8 de marzo

Tras las actividades del 8 de marzo, durante la mañana del 9 de marzo comenzaron trabajos de limpieza y restauración en diversos puntos de la ciudad.

Cuadrillas municipales iniciaron labores para retirar grafitis y pintas realizadas durante la movilización, con el objetivo de restablecer las condiciones de espacios públicos y edificios que formaron parte del trayecto de la marcha.

Destacan respeto al derecho a manifestarse

A pesar de las labores de limpieza, se destacó que en Saltillo se respetó el derecho de las mujeres a manifestarse.

Autoridades señalaron que, aunque los mensajes plasmados durante la movilización sean retirados, la libertad de expresión y la defensa de los derechos de las mujeres continúan siendo reconocidos y respetados en la capital de Coahuila.

 


