Coahuila

Descartan presencia de segundo cocodrilo en la Presa Palo Blanco

El director de PC de Ramos Arizpe explicó que la presa se encuentra en condiciones adecuadas para recibir visitantes durante el próximo periodo vacacional

  • 09
  • Marzo
    2026

El director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Sánchez, descartó la presencia de un segundo cocodrilo en la Presa Palo Blanco, luego de los reportes que circularon recientemente entre la población.

El funcionario aseguró que, tras las revisiones realizadas por personal de la dependencia, no se ha detectado ningún otro ejemplar en el lugar, por lo que la situación se mantiene bajo control.

Autoridades supervisan condiciones de la Presa Palo Blanco

Sánchez explicó que la presa se encuentra en condiciones adecuadas para recibir visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Señaló que este sitio es frecuentado por familias que buscan un espacio de convivencia al aire libre, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y monitoreo constante para garantizar la seguridad de quienes acuden.

Reiteran que la presa no es apta para nadar

El titular de Protección Civil recordó que la Presa Palo Blanco está destinada principalmente para actividades como la pesca deportiva y la recreación familiar, incluyendo reuniones y convivios como la tradicional carne asada.

Sin embargo, enfatizó que no es un lugar apto para nadar, por lo que se pide a los visitantes respetar las recomendaciones y señalizaciones para evitar riesgos.

Activan protocolos preventivos en palapas y zonas con agua

Asimismo, informó que personal de Protección Civil de Ramos Arizpe realiza revisiones en palapas y en distintos parajes donde hay presencia de agua, con el objetivo de asegurar que se encuentren en condiciones adecuadas antes del periodo de Semana Santa.

Estas acciones buscan garantizar que los visitantes disfruten de una estancia segura en los espacios recreativos del municipio.


