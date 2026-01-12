Se amparan contra el IMSS en busca de una pensión digna

El Movimiento de Lucha por una Pensión Digna, organismo de jubilados y pensionados de Monclova anunció en su asamblea de este lunes que esperan el fallo del Amparo promovido contra el IMSS.

Demandan que pague pensiones homologadas con el salario mínimo general "conforme al artículo 168 de la ley" de dicha dependencia.

Raimundo Romo García, representante del movimiento, informó que desde hace dos años y medio realizan reuniones cada lunes. Explicó que el objetivo principal es exigir el respeto a la Ley del Seguro Social en materia de pensiones.

Señaló que actualmente el IMSS paga pensiones inferiores al salario mínimo vigente. Indicó que existen pensiones de cinco mil, cuatro mil y hasta tres mil pesos mensuales.

Afirmó que esos montos se mantienen sin actualización desde hace más de 25 años. Sostuvo que esta situación no corresponde a la pensión mínima garantizada actual.

Romo García explicó que el artículo 168 de la Ley del Seguro Social es claro. Detalló que ninguna pensión por invalidez, cesantía o vejez debe ser inferior al salario mínimo.

Sostuvo que dicha disposición legal no se cumple por parte del Instituto. Indicó que por ese motivo decidieron iniciar una lucha formal.

Señaló que el movimiento actúa por la vía jurídica y la vía política. En la vía legal, explicó que presentaron una demanda ante la Profedet.

Dicha demanda fue rechazada por la autoridad correspondiente. Ante esa negativa, recurrieron al recurso de inconformidad mediante un amparo.

Amparo por pensión digna en Monclova

La pensión digna es el eje del amparo colectivo que actualmente se encuentra en análisis en tribunales federales. Raimundo Romo García informó que el amparo se interpuso directamente contra el IMSS.

Precisó que el recurso legal se presentó hace aproximadamente un año. Indicó que hasta el momento no existe una resolución por parte de los magistrados.

Señaló que el movimiento permanece a la espera del fallo judicial. Explicó que el amparo colectivo incluye inicialmente a 33 pensionados.

Aclaró que son quienes cuentan con demandas previamente rechazadas. Indicó que otros compañeros no pudieron integrarse por falta de requisitos.

Señaló que el objetivo del amparo es que las pensiones se ajusten al salario mínimo. Subrayó que no se solicita un beneficio adicional, sino el cumplimiento de la ley.

Romo García destacó que la mayoría de los integrantes supera los 70 años de edad. Indicó que algunos compañeros tienen más de 80 años.

Afirmó que, pese a la edad, continúan organizados y activos. Consideró que pagar pensiones inferiores al salario mínimo vulnera derechos humanos.

Señaló que se trata de derechos básicos para una vida digna. Indicó que el movimiento busca informar a la población de Monclova y Coahuila.

Agradeció los espacios informativos para dar a conocer la situación. Reiteró que las asambleas continuarán de manera semanal.

Indicó que mantendrán la lucha hasta obtener una resolución judicial. El movimiento insistió en que el respeto a la pensión digna es una obligación legal.

Señaló que esperan que el fallo siente un precedente para otros pensionados. La organización continuará en espera de la resolución definitiva del amparo.

