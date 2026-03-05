Reporta Ramos Arizpe más de 150 apoyos por violencia a mujeres

A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), el Instituto Municipal de la Mujer de Ramos Arizpe reporta más de 150 mujeres que han solicitado apoyo por situaciones de violencia en lo que va de este año, informó la directora Gabriela Chávez Zamora.

La funcionaria señaló que el instituto mantiene una alta demanda de atención, principalmente por casos de violencia familiar y acompañamiento psicológico para mujeres que buscan orientación o iniciar procesos legales.

Indicó que muchas de las mujeres que acuden al instituto deciden presentar denuncias formales, mientras que otras optan por recibir asesoría jurídica y atención psicológica como parte del proceso para enfrentar la situación de violencia que viven.

Chávez Zamora explicó que además de los nuevos casos, el instituto también atiende a mujeres que ya se encontraban en seguimiento terapéutico, quienes continúan recibiendo apoyo psicológico para superar las secuelas emocionales derivadas de estas situaciones.

La directora destacó que actualmente se trabaja de manera preventiva en escuelas e instituciones educativas, donde se realizan acciones informativas para que las jóvenes conozcan sus derechos y detecten a tiempo situaciones de violencia.

Agregó que uno de los principales retos es atender casos en los que la violencia se encuentra normalizada por factores culturales o sociales, especialmente entre mujeres que han vivido durante años bajo esquemas tradicionales de machismo.

Las autoridades municipales reiteraron que las mujeres que necesiten apoyo pueden acudir directamente al Instituto Municipal de la Mujer, ubicado en Plaza Tula sobre el bulevar Mariano Morales, donde se brinda orientación, acompañamiento jurídico y atención psicológica gratuita.

Comentarios