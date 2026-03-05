Se afectarían hasta cuatro viviendas por obras del tren

Hasta cuatro viviendas podrían resultar afectadas por el derecho de vía del proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo en el tramo correspondiente a Ramos Arizpe, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que actualmente se realizan estudios técnicos para definir con precisión el trazo del proyecto y determinar qué predios o propiedades podrían ser necesarios para la obra.

Indicó que, de acuerdo con las primeras estimaciones, alrededor de cuatro casas podrían ser adquiridas, aunque la cifra podría modificarse conforme avance el diseño definitivo.

“Se están haciendo estudios para socializar el proyecto, ver qué predios se van a comprar y qué casas podrían verse afectadas. Creemos que son alrededor de cuatro, pero el proyecto todavía puede cambiar”, señaló.

Gutiérrez Merino explicó que el trazo aún puede ajustarse incluso por pocos metros para evitar afectaciones a viviendas, por lo que las definiciones finales dependerán de los estudios técnicos que actualmente se realizan.

El alcalde aseguró que, en caso de concretarse la adquisición de propiedades, todo el proceso se realizará conforme a la ley y con acompañamiento del municipio para garantizar que los propietarios reciban un trato justo durante las negociaciones con la empresa encargada del proyecto ferroviario.

Añadió que en otros estados donde ya se ha desarrollado el proyecto del tren, los propietarios han recibido diversas opciones de compensación, como el pago en efectivo a valor de mercado o incluso la reubicación en otra vivienda de condiciones similares o mejores.

El presidente municipal también destacó que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para impulsar el proyecto ferroviario, que contempla además infraestructura complementaria como un paso a desnivel en el sector Los Pinos, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.

Reiteró que el municipio no cobrará permisos ni trámites relacionados con la obra, como parte de la colaboración institucional para que el proyecto avance y genere beneficios para la región sureste de Coahuila.

