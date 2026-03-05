Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
viviendas_obra_tren_ramos1_314d5fd16d
Coahuila

Se afectarían hasta cuatro viviendas por obras del tren

Realizan estudios para definir con precisión el trazo del proyecto y determinar qué predios o propiedades podrían ser necesarios para la obra en Ramos Arizpe

  • 05
  • Marzo
    2026

Hasta cuatro viviendas podrían resultar afectadas por el derecho de vía del proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo en el tramo correspondiente a Ramos Arizpe, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que actualmente se realizan estudios técnicos para definir con precisión el trazo del proyecto y determinar qué predios o propiedades podrían ser necesarios para la obra.  

Indicó que, de acuerdo con las primeras estimaciones, alrededor de cuatro casas podrían ser adquiridas, aunque la cifra podría modificarse conforme avance el diseño definitivo.

“Se están haciendo estudios para socializar el proyecto, ver qué predios se van a comprar y qué casas podrían verse afectadas. Creemos que son alrededor de cuatro, pero el proyecto todavía puede cambiar”, señaló.

Gutiérrez Merino explicó que el trazo aún puede ajustarse incluso por pocos metros para evitar afectaciones a viviendas, por lo que las definiciones finales dependerán de los estudios técnicos que actualmente se realizan.

El alcalde aseguró que, en caso de concretarse la adquisición de propiedades, todo el proceso se realizará conforme a la ley y con acompañamiento del municipio para garantizar que los propietarios reciban un trato justo durante las negociaciones con la empresa encargada del proyecto ferroviario.

Añadió que en otros estados donde ya se ha desarrollado el proyecto del tren, los propietarios han recibido diversas opciones de compensación, como el pago en efectivo a valor de mercado o incluso la reubicación en otra vivienda de condiciones similares o mejores.

El presidente municipal también destacó que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para impulsar el proyecto ferroviario, que contempla además infraestructura complementaria como un paso a desnivel en el sector Los Pinos, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.

Reiteró  que el municipio no cobrará permisos ni trámites relacionados con la obra, como parte de la colaboración institucional para que el proyecto avance y genere beneficios para la región sureste de Coahuila.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

muere_mauricio_trevino_garza_8ba9a8b078
Luto en Reynosa por el fallecimiento de Mauricio Treviño Garza
Tren_b3429ab0d4
Revisan cruces ferroviarios por tren de pasajeros en Saltillo
large_INFO_7_UNA_FOTO_94_f80f1f3594_8800c02c0e
Pagará Infonavit daños a casas dañadas por polvorín de Pesquería
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×