Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
vallas_edificios_8m2_2eef3686c1
Nuevo León

Edificios alistan vallas en fachadas previo al 8M

Inmuebles en avenidas como Zaragoza y Padre Mier comenzaron a cercar sus perímetros, utilizando paneles de madera, desde la mañana de este jueves

  • 05
  • Marzo
    2026

Previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer programada para el domingo, comercios y edificios del Centro de Monterrey ya alistan vallas protectoras en sus fachadas para prevenir daños materiales.

Inmuebles en avenidas como Zaragoza y Padre Mier comenzaron a cercar sus perímetros desde las 7:00 de la mañana de este jueves.

En la mayoría de los casos se reutilizaron los paneles de madera que instalaron en años pasados y donde todavía permanecen las pintas de los contingentes con mensajes alusivos a la conmemoración.

Puertas de cristal, vitrales y muros fueron cubiertos para permanecer así durante todo el fin de semana.

Una de las convocatorias para la movilización tiene marcado el arranque de su recorrido a las 2:00 de la tarde, partiendo desde el Palacio de Gobierno.

El trazo a seguir no fue publicado, sin embargo, en año anteriores las manifestantes han rodeado toda la Macroplaza lanzando consignas y mostrando pancartas.

Como parte de los protocolos de seguridad, el municipio de Monterrey y la administración estatal desplegarán tanto cuerpos de emergencia como elementos de seguridad pública.

vallas-edificios-8m.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

loteria_nacional_dia_de_la_mujer_42133a98ff
Lanza Lotería Nacional billete conmemorativo del Día de la Mujer
IMG_20260305_084757_edit_105882413421482_0641f92aaa
Arranca programa de murales por el Mundial 2026 en NL
fe397fc5_e079_4c7a_b07c_018bb117ade0_cca0195533
En Saltillo hay condiciones para la marcha del 8 de marzo
publicidad

Últimas Noticias

2ef918b974ff8410ce18510c00ad12d5497b9abdw_a8fbfc3034
Debuta México con victoria 8-2 sobre Gran Bretaña en Mundial
AP_26059720035089_60f251da15
Ataque a escuela iraní con más de 160 muertos podría ser de EUA
image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×