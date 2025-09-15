Se derrumba barda en Saltillo y causa daños en vivienda cercana

Durante la madrugada de este lunes, una barda perteneciente a una vivienda en una privada de Saltillo se derrumbó a causa de las lluvias registradas en la región. El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana y provocó daños en el barandal de una casa vecina.

De acuerdo con el reporte, ya se había notificado previamente a la propietaria del inmueble sobre la situación; sin embargo, no se realizaron acciones preventivas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, quienes se encargaron de retirar los restos de la barda y realizar una inspección en el área para descartar riesgos adicionales.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por los daños y la seguridad en la zona.

“El ruido del derrumbe nos despertó y nos asustó mucho, afortunadamente nadie resultó herido, pero nos preocupa que pueda ocurrir algo similar en otras casas”, comentó un residente de la privada.

La propietaria de la vivienda afectada señaló que se siente afectada por la situación y destacó la importancia de atender los avisos de riesgo.

“Sabía que la barda estaba en mal estado, pero no pensé que con la lluvia se viniera abajo tan rápido. Ahora estoy tomando medidas para evitar que vuelva a pasar”, indicó.

Protección Civil recomendó a los vecinos revisar sus propiedades, especialmente muros y bardas, y reportar cualquier daño visible para prevenir accidentes.

“Es fundamental que la ciudadanía actúe con prevención, sobre todo en temporada de lluvias, para garantizar la seguridad de todos”, declaró un elemento de la dependencia.

