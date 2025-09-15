Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_15_at_7_51_53_PM_1_621fbf494e
Coahuila

Se derrumba barda en Saltillo y causa daños en vivienda cercana

De acuerdo con el reporte, ya se había notificado previamente a la propietaria del inmueble sobre la situación; sin embargo, no se tomaron acciones preventivas

  • 15
  • Septiembre
    2025

Durante la madrugada de este lunes, una barda perteneciente a una vivienda en una privada de Saltillo se derrumbó a causa de las lluvias registradas en la región. El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana y provocó daños en el barandal de una casa vecina.

De acuerdo con el reporte, ya se había notificado previamente a la propietaria del inmueble sobre la situación; sin embargo, no se realizaron acciones preventivas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, quienes se encargaron de retirar los restos de la barda y realizar una inspección en el área para descartar riesgos adicionales.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por los daños y la seguridad en la zona.

“El ruido del derrumbe nos despertó y nos asustó mucho, afortunadamente nadie resultó herido, pero nos preocupa que pueda ocurrir algo similar en otras casas”, comentó un residente de la privada.

La propietaria de la vivienda afectada señaló que se siente afectada por la situación y destacó la importancia de atender los avisos de riesgo.

“Sabía que la barda estaba en mal estado, pero no pensé que con la lluvia se viniera abajo tan rápido. Ahora estoy tomando medidas para evitar que vuelva a pasar”, indicó.

Protección Civil recomendó a los vecinos revisar sus propiedades, especialmente muros y bardas, y reportar cualquier daño visible para prevenir accidentes.

“Es fundamental que la ciudadanía actúe con prevención, sobre todo en temporada de lluvias, para garantizar la seguridad de todos”, declaró un elemento de la dependencia.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

servicios_publicos_saltillo1_d319e29cf3
Mantiene Servicios Públicos limpio Saltillo durante festejos
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T132155_814_983a9e9898
Celebran fiestas patrias en Saltillo y municipios aledaños
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T114859_281_ee42a6783c
Jiménez realizará gira de promoción económica y turística en EUA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_16_at_2_43_04_PM_d3e22e6b2a
Encuentran a hombre sin vida en la zona centro de Reynosa
62ae644c_a37c_4ce9_b27a_2f1fcc414ecd_299643aca5
Se integran 83 nuevos policías a la Guardia Estatal
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145420_485_8e21301a53
Incendio arrasa con más de 100 vehículos en yonque
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
publicidad
×