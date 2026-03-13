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Finanzas

Exportaciones hacia EUA tienen cifra histórica al inicio de 2026

Se alcanzaron envíos por $42,518 millones de dólares durante enero de 2026, lo que representó un valor no visto para un mes similar desde 1985

  • 13
  • Marzo
    2026

Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos están pasando ‘por la puerta grande’. 

Para muestra es que los envíos realizados desde el país a EUA anotaron un máximo histórico para un primer mes de año desde que se tiene registro, al alcanzar $42,518 millones de dólares en enero de 2026, valor nunca antes visto desde 1985, según información del Departamento de Comercio estadounidense. 

De acuerdo al informe, esto se tradujo en un incremento de 2% en las exportaciones respecto a enero de 2025. 

Otros datos muestran que el intercambio con México, medido por la suma del valor de exportaciones e importaciones, representó el 16.6% del comercio total de la principal potencia económica del mundo. 

En segundo lugar se encuentra Canadá, con un intercambio de $52.8 millones de dólares, equivalentes al 11.8% del comercio de EUA; mientras que en tercer lugar se colocó China, con $29.4 millones de dólares, que representan 6.6% de los $446 millones de dólares que comercio Estados Unidos con todo el mundo en el primer mes de 2026. 

Por otro lado, se informó que las importaciones, es decir, las compras que hizo México a Estados Unidos, aumentaron 13.1%, una tasa que superó a las exportaciones. 

Al hablar en específico de los envíos que hizo Estados Unidos en el arranque de este 2026, analistas destacaron que se rompió una racha de dos meses de caídas. 

“En enero, las exportaciones totales mostraron un crecimiento de 5.54% o $15,848 millones de dólares, rompiendo una racha de dos meses de caídas", refirió el reporte.


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