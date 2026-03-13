Prevén empresarios desaceleración en industria de Coahuila

El sector industrial de la región Sureste de Coahuila mantiene una postura de prudencia ante el actual contexto del comercio internacional, lo que ha llevado a algunas empresas a frenar temporalmente proyectos de inversión y expansión.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en la región, Arturo Reveles Márquez, quien explicó que la incertidumbre en las reglas comerciales de América del Norte ha generado un ambiente de espera entre los inversionistas.

El dirigente empresarial indicó que uno de los elementos que ha influido en este panorama es la política arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha provocado cambios frecuentes en las condiciones del comercio internacional.

Ante ello, algunas compañías han decidido posponer inversiones o ampliaciones de operaciones, mientras se definen con mayor claridad las políticas comerciales que regirán en la región.

Reveles Márquez explicó que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá será clave para restablecer la confianza de los inversionistas y permitir que los proyectos que actualmente están en pausa puedan reactivarse.

Según estimaciones del sector, este proceso podría realizarse a mediados del año, lo que abriría la posibilidad de retomar inversiones previamente contempladas para la región.

El líder industrial subrayó que los empresarios buscan principalmente certeza en el entorno económico, ya que la pausa en algunos proyectos responde a factores externos y no a condiciones locales.

Finalmente, consideró que una vez que exista mayor claridad en el escenario comercial, las empresas podrían reanudar sus planes de crecimiento, lo que contribuiría a mantener la estabilidad laboral y generar nuevas oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral.

