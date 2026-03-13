Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Maquila_dca8711e72
Coahuila

Prevén empresarios desaceleración en industria de Coahuila

Según estimaciones del sector, este proceso podría realizarse a mediados del año, lo que abriría la posibilidad de retomar inversiones

  • 13
  • Marzo
    2026

El sector industrial de la región Sureste de Coahuila mantiene una postura de prudencia ante el actual contexto del comercio internacional, lo que ha llevado a algunas empresas a frenar temporalmente proyectos de inversión y expansión. 

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en la región, Arturo Reveles Márquez, quien explicó que la incertidumbre en las reglas comerciales de América del Norte ha generado un ambiente de espera entre los inversionistas. 

El dirigente empresarial indicó que uno de los elementos que ha influido en este panorama es la política arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha provocado cambios frecuentes en las condiciones del comercio internacional. 

Ante ello, algunas compañías han decidido posponer inversiones o ampliaciones de operaciones, mientras se definen con mayor claridad las políticas comerciales que regirán en la región. 

Reveles Márquez explicó que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá será clave para restablecer la confianza de los inversionistas y permitir que los proyectos que actualmente están en pausa puedan reactivarse. 

Según estimaciones del sector, este proceso podría realizarse a mediados del año, lo que abriría la posibilidad de retomar inversiones previamente contempladas para la región. 

El líder industrial subrayó que los empresarios buscan principalmente certeza en el entorno económico, ya que la pausa en algunos proyectos responde a factores externos y no a condiciones locales. 

Finalmente, consideró que una vez que exista mayor claridad en el escenario comercial, las empresas podrían reanudar sus planes de crecimiento, lo que contribuiría a mantener la estabilidad laboral y generar nuevas oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Octavio_de_la_Torre_034c77b7ff
Comercio y servicios de frontera piden voz en revisión del T-MEC
finanzas_aranceles_ae4a9585f3
México entre ‘los menos castigados’ por aranceles de EUA
port_laredo_b65548d81f
Port Laredo registra 300 mil millones en comercio durante 2025
publicidad

Últimas Noticias

Copenhagen_International_School_Nordhavn_877df40503
Conoce estos edificios que se ‘alimentan’ del Sol
Whats_App_Image_2026_03_13_at_1_08_35_AM_9938771d87
Aplicarán `perdón´ a deudas de agua rezagadas
Tmec_cd723bc908
Exportaciones hacia EUA tienen cifra histórica al inicio de 2026
publicidad

Más Vistas

seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
publicidad
×