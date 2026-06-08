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Coahuila

Se pronuncia Sheinbaum sobre resultados electorales en Coahuila

La mandataria federal indicó que toda inconformidad debe tramitarse por vías legales y seguir los procedimientos establecidos

  • 08
  • Junio
    2026

Tras la jornada electoral en la que la ciudadanía acudió a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso Local de Coahuila, y donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo la totalidad de las 16 diputaciones en disputa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los resultados del proceso. 

Durante una conferencia de prensa, la mandataria federal fue cuestionada respecto a los señalamientos de una presunta compra de votos durante la elección. Al respecto, indicó que cualquier inconformidad debe ser atendida a través de los mecanismos legales correspondientes. 

“Tiene que seguir su procedimiento y el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta un Tribunal Federal Electoral; tienen que seguir sus procedimientos jurídicos”, expresó la presidenta. 

Con estas declaraciones, Sheinbaum reiteró que las denuncias o impugnaciones relacionadas con el proceso electoral deben resolverse por la vía institucional y conforme a la legislación vigente.


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