Coahuila

Señala el Partido Verde que Morena tiene ventajas injustas

Arturo Escobar y Vega, Coordinador Nacional Electoral, señaló que la elección de Coahuila es una oportunidad para medir las estructuras del partido

  • 06
  • Marzo
    2026

Aunque negó que haya una ruptura con su aliado Morena, el Coordinador Nacional Electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, consideró que actualmente el partido que abandera la 4T, tiene ventajas injustas, al menos en lo que a financiamiento se refiere.

“El partido que mejor votación tuvo hace 3 años, es el que más dinero recibe en la próxima elección, y eso para mi es sumamente injusto. Es como si en una carrera de 100 metros quien ganó en la olimpiada pasada, empiece en la siguiente olimpiada en el metro 80”, dijo Escobar y Vega.

“En México le pasó al PRI, le pasó al PAN, y hoy le pasa a Morena. Las ventajas son realmente muy relevantes, hoy creo que son injustas, y creo que si damos un paso profundo en materia de democracia, y como principio universal en la democracia en el mundo, es la equidad en la contienda, si esto pasa nosotros no tenemos ningún problema en aprobar la desaparición de las listas”.

Durante una visita a Saltillo, donde habló de la propuesta de reforma en materia electoral, Escobar y Vega señaló que la elección de Coahuila este año es una oportunidad para medir las estructuras de su partido de manera independiente.

Dijo que el Verde Ecologista está en condiciones de convertirse en la segunda fuerza política del estado, y la meta será por lo menos ganar tres diputaciones por mayoría, para lo cual requerirían 180 a 200 mil votos.

“Nunca (los han obtenido), pero nunca hemos estado en el momento en el que estamos, somos segunda fuerza en Cámara de Diputados, tercera en el Senado, somos un partido que está generando positivos, un partido fresco”.

Agregó que si las posibilidades de que la esposa del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se postule como una candidata favorita a la gubernatura de ese estado, el Partido Verde la apoyará.


