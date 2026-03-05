Podcast
Finanzas

Acelera ventas de autos; tienen su mejor febrero en cinco años

Durante el segundo mes de 2026 se colocaron 118,297 unidades ligeras en el país, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

  • 05
  • Marzo
    2026

Las ventas de autos en el país siguen marcando cifras positivas.

Para muestra, durante febrero, la comercialización de autos a nivel nacional logró su mayor cifra para un mes similar en los últimos cinco años.

En específico, se informó que durante el mes de febrero de 2026 se comercializaron 118,297 vehículos ligeros.

Esa cifra fue superior a los 117,679 autos vendidos en igual lapso del año pasado, según cifras compartidas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Los buenos números se reflejan también en el avance del primer bimestre, explicó Guillermo Rosales Zárate, presidente de dicho organismo.

“En el acumulado de enero-febrero de 2026 se comercializaron 250,076 vehículos ligeros, cifra 4.4% superior a las 239,555 unidades comercializadas en enero-febrero de 2025, lo que marca un avance de 10,521 unidades".

"Conforme al acumulado del primer bimestre de 2026, se registra un récord de ventas”, destacó.

Agregó que, con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en febrero fue ligeramente inferior a lo estimado por AMDA, que se situó en 119,926 unidades. 

“La estimación tuvo una diferencia porcentual de 1.38% con respecto al dato observado de 118,297 unidades”, refirió.

En cuanto al desempeño contra el mes inmediato anterior, se registra una disminución en los vehículos ligeros nuevos vendidos de 13,482 unidades, es decir, una baja de 10.2% con respecto a enero de 2026.

En otra comparativa, la asociación indicó que, incorporando información de marcas que no reportan sus cifras al Inegi, las ventas del mes de febrero de 2026 se ubicarían en 125,674 unidades, reflejando un avance anual de 1.2% en comparación con el mismo mes de 2025, confirmándose así el nivel más elevado observado de ventas para un mes de febrero. 

En el acumulado, el mercado se ubicaría en 265,563 unidades, con un avance anual de 5.6% con respecto a 2025, validando también récord en cifras del primer bimestre de 2026.

Agregó que un punto a favor, y que incentiva la compra de automóviles, es que, mientras que el índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 3.92%, el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 1.85%, con datos a la primera quincena de febrero 2026.

Aprovechan crédito

Los mexicanos están adquiriendo auto nuevo y, dentro de esta dinámica, muchos de ellos están apostándole al uso de algún crédito.

De acuerdo con cifras presentadas en días recientes, el financiamiento automotor al menudeo batió récord durante enero de 2026, al representar el 77.4% de las ventas nacionales.

La meta es que el 80% de la comercialización de vehículos se realice por medio de crédito al cierre del presente año, aseguró la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en un reporte presentado por las firmas de análisis JATO y Urban Science.

Otro dato que se observó es que 29 estados del país tuvieron una participación igual o mayor al 70% en el financiamiento para la adquisición de unidades nuevas.


Comentarios

