Finanzas

Lidera NL empleo manufacturero al arranque de 2026

El estado inició el 2026 como la principal entidad generadora de empleos manufactureros en el país con 6,051, seguido de Baja California y Estado de México

  • 05
  • Marzo
    2026

Nuevo León inició el 2026 como la principal entidad generadora de empleos manufactureros en el país con 6,051 puestos de trabajo, el 24% del total nacional en el sector. 

El desempeño del estado destaca entre el resto del país, dado que esta cifra es más del doble que los siguientes estados generadores de empleos manufactureros. 

Por ejemplo, Baja California se encuentra en segundo lugar con 2,467 empleos y el Estado de México con un saldo de 2,371 empleos. 

En un reporte, la Caintra destaca que, durante este periodo, la industria de Nuevo León volvió a demostrar su relevancia en la economía del estado, donde, de los 11,708 empleos totales generados en enero de 2026, el 52% son de la manufactura. 

A pesar de estos resultados favorables en este rubro, es necesario seguir impulsando la creación de empleos en las manufacturas, principalmente en las MiPymes. 

Por ello, “Caintra hace un llamado y se suma a las autoridades para implementar políticas y programas que fortalezcan el empleo, la capacitación, acelerar los recursos de financiamiento en garantías y factoraje, así como reducir su carga administrativa".

Además, en este contexto, El Horizonte ha documentado cómo el dinamismo industrial del estado continúa reflejándose en el mercado laboral, particularmente en actividades manufactureras vinculadas a exportación y a las cadenas de proveeduría del nearshoring. 

Este entorno ha favorecido que las empresas instaladas en la entidad mantengan una demanda constante de personal, especialmente en áreas técnicas y operativas.

Fortalecer la capacitación del talento y facilitar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas será clave para sostener el ritmo de generación de empleo en los próximos meses, así como para que más compañías puedan ampliar sus operaciones dentro del sector manufacturero del estado.


