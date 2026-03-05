Prometen rendimientos de 30% en sitios y defraudan a regios

Mediante triquiñuelas operadas a través de sitios fraudulentos, decenas de regios fueron defraudados por sujetos que les ofrecían planes de inversión con rendimientos “impagables” de hasta 30 por ciento.

Algunos afectados reportan haber perdido hasta $1.4 millones de pesos por dejarse llevar por un “espejismo” de inversiones atractivas que resultaron ser un engaño.

El esquema operaba mediante una SOFOM que cambiaba constantemente de nombre e incluso suplantaba la identidad de una empresa formal.

Las Sofom (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) son entidades que otorgan financiamiento y no necesariamente captan recursos del público como los bancos. No todas están reguladas de la misma forma, lo que puede generar vacíos que faciliten prácticas fraudulentas, como ocurrió en diversos casos de fondos de inversión registrados el año pasado.

Estas figuras son distintas a las entidades fintech —como bancos digitales o casas de bolsa—, cuya operación está regulada y supervisada por autoridades financieras, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ante estos nuevos casos de fraude, expertos recomiendan utilizar únicamente servicios financieros regulados y verificar que cuenten con autorización oficial.

En el caso de estos sitios fraudulentos, hasta el momento se desconoce oficialmente cuántos afectados hay y cuál es el monto total del quebranto; sin embargo, se estima que podrían ser alrededor de 100 personas con distintas cantidades de dinero desfalcado.

Una sampetrina, quien pidió ser identificada como “Eva”, narró a El Horizonte cómo ocurrió el fraude, en el que primero depositó $900,000 pesos y luego $500,000, con la promesa de obtener hasta $400,000 pesos de ganancia en un “evento” de inversión de tres semanas.

“Eva” explicó que todo comenzó tras escuchar recomendaciones entre amigas para ingresar a “grupos de inversión” anunciados en redes sociales.

Ella y otras personas se contactaron con la plataforma denominada “Tactiv Evercore”, cuyos operadores las integraban a grupos de WhatsApp que cambiaban de nombre constantemente y en los que participaban supuestos “ejecutivos”, aparentemente con identidades falsas.

En esos grupos les mostraban los “planes de inversión” y posteriormente realizaban una presentación vía Zoom, en la que exhibían permisos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), supuestamente para operar como entidad financiera.

Después les pedían descargar aplicaciones apócrifas para monitorear la evolución de su dinero; los nombres eran EPMX y TAEVPR.

Los grupos de WhatsApp también cambiaban de nombre; en algunas ocasiones se identificaban como IVXEX-IGP-TX.

En el caso de “Eva”, primero depositó $5,000 pesos y observó en la aplicación cómo su dinero aparentemente se multiplicaba. Luego incrementó sus inversiones hasta que le propusieron participar en una Oferta Pública Inicial (Initial Public Offering, IPO), que le generaría mayores rendimientos.

El esquema inició en agosto y para septiembre ya había invertido $900,000 pesos en total, los cuales depositaba en diferentes cuentas bancarias.

Cuando intentó recuperar su dinero, le exigieron pagar $400,000 pesos adicionales para liberar $1.8 millones de pesos. Tras realizar los depósitos, perdió contacto con los supuestos ejecutivos.

La firma Tactiv sí existe; se trata de una casa de bolsa ubicada en la Ciudad de México que se ha deslindado del caso.

Denuncia ante la Fiscalía de NL

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pero hasta ahora no ha habido una respuesta favorable. Tampoco se han reportado avances ante la Condusef, pese a que el proceso legal inició en diciembre de 2025.

La afectada señaló que el principal problema es la falta de respuesta de las autoridades, mientras otras personas continúan cayendo en este esquema fraudulento que, según estimaciones, opera al menos desde hace dos años a nivel nacional.

“No es posible que tengan años operando y no hayan podido dar con ellos. A la gente nos siguen quitando nuestros patrimonios y no los han detenido; sigue cayendo más gente”, añadió.

¿Falsos ejecutivos?

En los grupos donde timaron a los regios se mencionan tres personas señaladas como responsables del convencimiento de los inversionistas y de promocionar las supuestas inversiones.

Se trata del supuesto doctor Carlos Herrera García, quien se presentaba como profesor titular certificado por la CNBV; Paulina López Carmona, asistente personal y coordinadora de proyectos de inversión; y Michael Binetti, analista senior de investigación.

Estos presuntos expertos eran presentados como parte del equipo de TAEV México o Tactiv Evercore. Sin embargo, al buscar información sobre ellos, no se encuentra registro verificable.

Solo aparece un perfil atribuido a Herrera García que, a simple vista, parece falso. Además, a los inversionistas se les proporcionaron fotografías que aparentan haber sido generadas con inteligencia artificial.

