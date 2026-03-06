Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26064135722745_ddf34db923
Internacional

Detiene ICE a reportera colombiana en Tennessee

Su abogado señaló que habló con un agente del ICE e indicó que no existía una orden de arresto, pero un documento judicial contradice esa versión

  • 06
  • Marzo
    2026

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a una reportera de un medio de noticias en español durante una parada de tránsito en Tennessee.

La periodista, Estefany Rodriguez Florez, fue detenida el miércoles y permanece bajo custodia de la división de operaciones de ejecución y deportación del ICE, de acuerdo con documentos presentados ante una corte federal en Nashville.

La detención generó una disputa legal entre la defensa de la periodista y las autoridades migratorias. Mientras sus abogados sostienen que el arresto ocurrió sin una orden judicial, el ICE afirmó en un documento judicial que sí existía una orden válida emitida días antes.

Defensa asegura que no se presentó orden de arresto

Según los documentos presentados por su abogado, Joel Coxander, cuando Rodriguez fue detenida no se le mostró ninguna orden de arresto. En su lugar, las autoridades únicamente le presentaron un documento de inmigración en el que se le indicaba que debía presentarse ante el ICE.

El abogado también señaló que habló con un agente del ICE tras la detención y que éste indicó que no existía una orden de arresto en el momento en que fue detenida, según los argumentos expuestos ante la corte federal.

Por esa razón, la defensa solicitó al juez su liberación inmediata, argumentando que la detención podría haberse realizado sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

ICE sostiene que sí había orden válida

Sin embargo, un documento judicial presentado el viernes por un abogado del ICE contradice esa versión. En ese escrito se afirma que la orden de arresto fue emitida el lunes, dos días antes de la detención.

El documento también señala que la visa que autorizaba a Rodriguez a permanecer en Estados Unidos había vencido, por lo que las autoridades sostienen que su arresto y detención “no violan ninguna ley ni reglamento”.

Con base en esos argumentos, el ICE solicitó al juez que rechace la petición de liberación presentada por la defensa.

Reportera ingresó legalmente a EUA

De acuerdo con los registros judiciales presentados por su abogado, Rodriguez es ciudadana colombiana y entró de manera legal a EUA. Ha vivido en el país durante los últimos cinco años.

La periodista cuenta con un permiso de trabajo vigente y ha solicitado asilo político. También inició un proceso para obtener estatus legal a través de su esposo, quien es ciudadano estadounidense.

Los documentos judiciales no especifican el motivo por el cual solicitó el asilo.

Detención ocurrió durante una parada de tránsito

Según un comunicado del medio Nashville Noticias, la reportera se encontraba junto a su esposo dentro de un vehículo identificado con el nombre del medio cuando fueron rodeados por varios automóviles.

Posteriormente, Rodriguez fue trasladada a un centro de detención migratoria.

El ICE había programado previamente una reunión con la periodista relacionada con su proceso migratorio, pero esta fue reprogramada en dos ocasiones. La primera vez debido a que la oficina permaneció cerrada por una tormenta invernal y la segunda porque un agente no pudo localizar la cita en el sistema.

Tras esos cambios, la reunión fue fijada nuevamente para el 17 de marzo.

Medio destaca su trabajo periodístico

Rodriguez se incorporó al medio Nashville Noticias en 2022. Desde entonces ha cubierto temas relacionados con inmigración, asuntos sociales, familia, salud y seguridad, según informó el propio medio en su comunicado.

El mensaje también señala que la reportera busca reunirse con su hija pequeña y su esposo mientras continúa su proceso legal dentro del marco establecido por la ley en EUA.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fc04312d_0430_4697_9f85_1cf289cb4179_2c653ea5c0
Más de 450 detenidos en operativos antialcohol en Saltillo
IMG_8283_bb4a008730
Proyectan hasta 40 nuevas naves industriales en Ramos Arizpe
presidenta_cabeza_fria_3924e73f26
Presidenta pide 'cabeza fría' ante declaraciones de Trump
publicidad

Últimas Noticias

guido_pizarro_a53150ce92
Felicidades, Guido Pizarro ‘Que los cumplas feliz…’
Karina_Barron_d241886c8a
Ofrece Karina 'N' disculpa pública a Waldo Fernández
Whats_App_Image_2026_03_07_at_5_04_45_PM_309cd983a4
Protegen Palacio de Gobierno por marcha del 8M en Monterrey
publicidad

Más Vistas

fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización
publicidad
×