Detiene ICE a reportera colombiana en Tennessee

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestaron a una reportera de un medio de noticias en español durante una parada de tránsito en Tennessee.

La periodista, Estefany Rodriguez Florez, fue detenida el miércoles y permanece bajo custodia de la división de operaciones de ejecución y deportación del ICE, de acuerdo con documentos presentados ante una corte federal en Nashville.

La detención generó una disputa legal entre la defensa de la periodista y las autoridades migratorias. Mientras sus abogados sostienen que el arresto ocurrió sin una orden judicial, el ICE afirmó en un documento judicial que sí existía una orden válida emitida días antes.

Defensa asegura que no se presentó orden de arresto

Según los documentos presentados por su abogado, Joel Coxander, cuando Rodriguez fue detenida no se le mostró ninguna orden de arresto. En su lugar, las autoridades únicamente le presentaron un documento de inmigración en el que se le indicaba que debía presentarse ante el ICE.

El abogado también señaló que habló con un agente del ICE tras la detención y que éste indicó que no existía una orden de arresto en el momento en que fue detenida, según los argumentos expuestos ante la corte federal.

Por esa razón, la defensa solicitó al juez su liberación inmediata, argumentando que la detención podría haberse realizado sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

ICE sostiene que sí había orden válida

Sin embargo, un documento judicial presentado el viernes por un abogado del ICE contradice esa versión. En ese escrito se afirma que la orden de arresto fue emitida el lunes, dos días antes de la detención.

El documento también señala que la visa que autorizaba a Rodriguez a permanecer en Estados Unidos había vencido, por lo que las autoridades sostienen que su arresto y detención “no violan ninguna ley ni reglamento”.

Con base en esos argumentos, el ICE solicitó al juez que rechace la petición de liberación presentada por la defensa.

Reportera ingresó legalmente a EUA

De acuerdo con los registros judiciales presentados por su abogado, Rodriguez es ciudadana colombiana y entró de manera legal a EUA. Ha vivido en el país durante los últimos cinco años.

La periodista cuenta con un permiso de trabajo vigente y ha solicitado asilo político. También inició un proceso para obtener estatus legal a través de su esposo, quien es ciudadano estadounidense.

Los documentos judiciales no especifican el motivo por el cual solicitó el asilo.

Detención ocurrió durante una parada de tránsito

Según un comunicado del medio Nashville Noticias, la reportera se encontraba junto a su esposo dentro de un vehículo identificado con el nombre del medio cuando fueron rodeados por varios automóviles.

Posteriormente, Rodriguez fue trasladada a un centro de detención migratoria.

El ICE había programado previamente una reunión con la periodista relacionada con su proceso migratorio, pero esta fue reprogramada en dos ocasiones. La primera vez debido a que la oficina permaneció cerrada por una tormenta invernal y la segunda porque un agente no pudo localizar la cita en el sistema.

Tras esos cambios, la reunión fue fijada nuevamente para el 17 de marzo.

Medio destaca su trabajo periodístico

Rodriguez se incorporó al medio Nashville Noticias en 2022. Desde entonces ha cubierto temas relacionados con inmigración, asuntos sociales, familia, salud y seguridad, según informó el propio medio en su comunicado.

El mensaje también señala que la reportera busca reunirse con su hija pequeña y su esposo mientras continúa su proceso legal dentro del marco establecido por la ley en EUA.

