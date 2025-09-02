Cerrar X
EH_UNA_FOTO_7db3ce2537
Coahuila

Siguen padres de familia en búsqueda de espacios para secundaria

Padres de familia en Saltillo continúan buscando cupo para sus hijos en secundarias a pocos días del inicio del ciclo escolar, ante la falta de espacios

  • 02
  • Septiembre
    2025

A pocos días de haber iniciado el ciclo escolar, padres de familia continúan en la búsqueda de espacios para sus hijos de nuevo ingreso, segundo y tercero de secundaria.

De acuerdo con testimonios, muchos no alcanzaron a realizar el trámite de inscripción antes del periodo vacacional, lo que ha generado que decenas de jóvenes permanezcan en lista de espera en distintas instituciones educativas.

Los padres señalaron que han acudido a diferentes planteles en la capital coahuilense con la intención de asegurar un lugar; sin embargo, en la mayoría de las escuelas les han informado que deberán esperar a que se liberen espacios.

“Desde julio hemos estado buscando lugar para mi hija que entra a segundo año, pero no alcanzamos a hacer el trámite porque estábamos fuera. Ahora ya empezó el ciclo y seguimos sin respuesta”, comentó la señora María González, madre de familia.

Otro padre, Juan Martínez, relató que ha recorrido al menos cuatro escuelas en Saltillo sin éxito. “Nos dicen que nos apuntemos en la lista de espera, pero no nos garantizan nada. Los muchachos ya deberían estar en clases y nosotros seguimos con la incertidumbre”, señaló.

Algunos padres expresaron preocupación porque sus hijos podrían perder semanas de clases mientras esperan un lugar disponible. “Es complicado porque, mientras otros niños ya están avanzando con las materias, los nuestros siguen en casa. Eso los atrasa y les genera ansiedad”, indicó Carolina López, madre de un estudiante de nuevo ingreso.

Autoridades educativas han indicado que este tipo de situaciones se presentan cada inicio de ciclo, por lo que hacen un llamado a los padres a mantenerse en comunicación con las escuelas y verificar de manera constante la disponibilidad en cada institución.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_2_59_18_PM_1_c025b3c427
Secundaria en Reynosa ajusta horarios por falta de maestros
a389fd15_a0b9_46b8_b8d7_cad69cd8a508_51ade22f7d
Reforzarán seguridad y respeto en escuelas de Coahuila
escuela_rehabilitacion_reynosa_35423fcd67
Inician clases en línea por obras de rehabilitación en primaria
publicidad

Últimas Noticias

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×