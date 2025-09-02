Siguen padres de familia en búsqueda de espacios para secundaria

A pocos días de haber iniciado el ciclo escolar, padres de familia continúan en la búsqueda de espacios para sus hijos de nuevo ingreso, segundo y tercero de secundaria.

De acuerdo con testimonios, muchos no alcanzaron a realizar el trámite de inscripción antes del periodo vacacional, lo que ha generado que decenas de jóvenes permanezcan en lista de espera en distintas instituciones educativas.

Los padres señalaron que han acudido a diferentes planteles en la capital coahuilense con la intención de asegurar un lugar; sin embargo, en la mayoría de las escuelas les han informado que deberán esperar a que se liberen espacios.

“Desde julio hemos estado buscando lugar para mi hija que entra a segundo año, pero no alcanzamos a hacer el trámite porque estábamos fuera. Ahora ya empezó el ciclo y seguimos sin respuesta”, comentó la señora María González, madre de familia.

Otro padre, Juan Martínez, relató que ha recorrido al menos cuatro escuelas en Saltillo sin éxito. “Nos dicen que nos apuntemos en la lista de espera, pero no nos garantizan nada. Los muchachos ya deberían estar en clases y nosotros seguimos con la incertidumbre”, señaló.

Algunos padres expresaron preocupación porque sus hijos podrían perder semanas de clases mientras esperan un lugar disponible. “Es complicado porque, mientras otros niños ya están avanzando con las materias, los nuestros siguen en casa. Eso los atrasa y les genera ansiedad”, indicó Carolina López, madre de un estudiante de nuevo ingreso.

Autoridades educativas han indicado que este tipo de situaciones se presentan cada inicio de ciclo, por lo que hacen un llamado a los padres a mantenerse en comunicación con las escuelas y verificar de manera constante la disponibilidad en cada institución.

