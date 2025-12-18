Trump anuncia su propia versión de 'Los Juegos del Hambre'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves sus planes para los “Juegos Patriotas”, los cuales se llevarían a cabo por primera vez en 2026.

En dichos juegos enfrentarán los mejores atletas de secundaria (un hombre y una mujer) de cada estado del país como parte de una serie de eventos para conmemorar los 250 años desde la fundación de la nación.

Trump anunció el lanzamiento de Freedom 250, una organización que liderará los esfuerzos de la administración para celebrar el 250.° aniversario del país en 2026.

Trump announces an "unprecedented four-day athletic event" with "one young man and one young woman from each state and territory" pic.twitter.com/MHiZngRs37 — FactPost (@factpostnews) December 18, 2025

Uno de los eventos que se presentarán como parte de las festividades será lo que Trump llamó los "primeros Juegos Patriotas", un evento deportivo sin precedentes de cuatro días con los mejores atletas de secundaria: un joven y una joven de cada estado y territorio. El evento está programado para el próximo otoño.

"Pero prometo que no habrá hombres jugando en deportes femeninos", agregó Trump en un video publicado en las redes sociales, un guiño a los esfuerzos de su administración para prohibir que los atletas transgénero participen en deportes femeninos.

Otros eventos planeados para 2026 incluyen una "Gran Feria Estatal Estadounidense" que presentará exhibiciones de los 50 estados en el National Mall del 25 de junio al 10 de julio; una celebración del Día de la Independencia que incluirá fuegos artificiales y un vuelo militar; y un evento del Campeonato de Lucha Definitiva que se llevará a cabo en la Casa Blanca el 14 de junio.

El anuncio de los "Juegos Patriotas" provocó comparaciones en algunos usuarios de redes sociales con "Los Juegos del Hambre", un evento ficticio de la serie de libros en el que tributos de varios distritos en un futuro distópico luchan a muerte. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker (demócrata), publicó un meme y el gobernador de California, Gavin Newsom (demócrata), publicó un clip de la serie de películas.

