Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_07_at_4_59_03_PM_0025e5a665
Coahuila

Centro de Conciliación Laboral Coahuila supera 15,000 atenciones

La directora del organismo, Dora de la Garza, informó que de enero a la fecha concretaron más de 9,045 convenios de conciliación

  • 07
  • Mayo
    2026

Más de 15 mil trabajadores han sido atendidos en lo que va de 2026 por el Centro de Conciliación Laboral de Coahuila, donde además se han logrado acuerdos que representan la entrega de más de 257 millones de pesos a favor de empleados, principalmente por conflictos derivados de despidos.

La directora del organismo, Dora Alicia de la Garza Villanueva, informó que de enero a la fecha se han recibido más de 15 mil solicitudes de usuarios, de las cuales se concretaron 9 mil 45 convenios de conciliación, lo que refleja una efectividad superior al 87 por ciento.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 4.59.04 PM (1).jpeg

Explicó que estos acuerdos permiten a los trabajadores acceder a recursos económicos sin necesidad de iniciar procesos judiciales largos, lo que también contribuye a que el dinero regrese de forma inmediata a la economía estatal.

La funcionaria descartó la existencia de listas negras que afecten a quienes acuden al Centro de Conciliación, al señalar que todos los procesos son confidenciales y que la información generada durante las audiencias no puede ser utilizada para perjudicar a los trabajadores en futuras oportunidades laborales.

Indicó que los casos atendidos provienen principalmente de sectores como seguridad privada, servicios de limpieza, pequeñas empresas y comercios locales, donde se concentra una alta demanda de conciliación laboral.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 4.59.03 PM (1).jpeg

Añadió que el incremento en el número de acuerdos refleja una mayor confianza de la población en el organismo, así como el trabajo de los conciliadores, quienes cuentan con formación jurídica y habilidades para facilitar acuerdos entre empleados y empleadores.

Finalmente, destacó que el objetivo del centro es privilegiar la conciliación como vía para resolver conflictos laborales de manera ágil, evitando procesos legales prolongados y garantizando resultados inmediatos para ambas partes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_06_at_12_31_53_AM_e48923986c
Prevén acuerdos bilaterales tras la revisión del T-MEC
IMG_6308_14073a9d17
Busca CTM ubicar 17 millones de cuentas de ahorro no reclamadas
c6e9f465_8f2a_45b9_9ecc_979cabfb64bd_8b2a02226a
Más de 150 trabajadores serán afectados por ajuste en Vernicolor
publicidad

Últimas Noticias

ovnis_eua_guerra_99646918eb
EUA publica primeras imágenes desclasificadas sobre ovnis
memo_ochoa_seleccion_558396698e
Guillermo Ochoa será el primer europeo en reportar con México
explosion_china_fabrica_f7b1644c7a
Sube a 37 cifra de muertos por explosión en fábrica en China
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×