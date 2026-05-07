Centro de Conciliación Laboral Coahuila supera 15,000 atenciones

Más de 15 mil trabajadores han sido atendidos en lo que va de 2026 por el Centro de Conciliación Laboral de Coahuila, donde además se han logrado acuerdos que representan la entrega de más de 257 millones de pesos a favor de empleados, principalmente por conflictos derivados de despidos.

La directora del organismo, Dora Alicia de la Garza Villanueva, informó que de enero a la fecha se han recibido más de 15 mil solicitudes de usuarios, de las cuales se concretaron 9 mil 45 convenios de conciliación, lo que refleja una efectividad superior al 87 por ciento.

Explicó que estos acuerdos permiten a los trabajadores acceder a recursos económicos sin necesidad de iniciar procesos judiciales largos, lo que también contribuye a que el dinero regrese de forma inmediata a la economía estatal.

La funcionaria descartó la existencia de listas negras que afecten a quienes acuden al Centro de Conciliación, al señalar que todos los procesos son confidenciales y que la información generada durante las audiencias no puede ser utilizada para perjudicar a los trabajadores en futuras oportunidades laborales.

Indicó que los casos atendidos provienen principalmente de sectores como seguridad privada, servicios de limpieza, pequeñas empresas y comercios locales, donde se concentra una alta demanda de conciliación laboral.

Añadió que el incremento en el número de acuerdos refleja una mayor confianza de la población en el organismo, así como el trabajo de los conciliadores, quienes cuentan con formación jurídica y habilidades para facilitar acuerdos entre empleados y empleadores.

Finalmente, destacó que el objetivo del centro es privilegiar la conciliación como vía para resolver conflictos laborales de manera ágil, evitando procesos legales prolongados y garantizando resultados inmediatos para ambas partes.

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