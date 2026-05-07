Sector automotriz de EUA pide a Trump mantener vigente el T-MEC

Las principales asociaciones de la industria automotriz de Estados Unidos pidieron a la Administración de Donald Trump mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que es clave para preservar la competitividad regional frente a Asia y Europa.

En una carta enviada al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, siete agrupaciones del sector afirmaron que extender el acuerdo permitirá que Estados Unidos continúe siendo una base de producción global en medio de los cambios tecnológicos y la creciente competencia internacional.

La petición ocurre previo a la revisión sexenal del T-MEC, cuya fecha límite es el 1 de julio, y mientras México y Estados Unidos preparan negociaciones bilaterales formales para finales de mayo en Ciudad de México.

Los grupos automotrices, que representan a empresas como General Motors, Volkswagen, Tesla, Toyota y Hyundai, advirtieron que dividir el tratado en acuerdos separados generaría más burocracia, diferencias regulatorias y afectaría las cadenas de suministro construidas durante décadas en Norteamérica.

Además, señalaron que los aranceles impuestos por Trump a vehículos importados han provocado distorsiones comerciales, pues actualmente resulta más barato exportar algunos autos desde Japón, Europa o Reino Unido hacia Estados Unidos que hacerlo desde México.

Bajo las reglas del T-MEC, alrededor del 75 por ciento del valor de un automóvil debe originarse en Norteamérica, esquema que, según fabricantes de Detroit, ha generado ahorros anuales de miles de millones de dólares para la industria automotriz regional.

Comentarios