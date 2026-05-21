Entrega Adrián calle Villagrán renovada junto a la Central

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, entregó la rehabilitación de la calle Julián Villagrán, la cual fue pavimentada con concreto hidráulico para garantizar una mayor vida útil ante el paso constante del transporte foráneo.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, y el secretario de Administración, Marcelo Segovia, el munícipe recorrió la arteria a un lado de la Central de Autobuses y reabrió formalmente la circulación vehicular en su sentido ordinario de norte a sur, en el tramo comprendido de la Calzada Guadalupe Victoria a la Avenida Cristóbal Colón.

Esta obra da cumplimiento al convenio firmado el año pasado entre el municipio y empresarios del transporte de pasajeros, diseñado para mejorar de forma integral la movilidad y el entorno urbano de la zona de la central camionera.

El edil regiomontano detalló que el proyecto contempló la aplicación de concreto hidráulico en 3 mil 960 metros cuadrados de superficie.

“El proyecto incluyó la pavimentación con concreto hidráulico de tres mil 960 metros cuadrados en dicha arteria, en el tramo comprendido de la calle Calzada Guadalupe Victoria a la Avenida Cristóbal Colón”, informó el municipio en un comunicado.

“Como parte complementaria de este proyecto y para evitar daños futuros, también se cambiaron las tuberías de agua potable, drenaje sanitario y gas, así como las líneas de fibra óptica”.

Con esta tecnología se busca erradicar de forma definitiva los baches que solían formarse continuamente debido al peso y al tipo de vehículos de carga y pasajeros que transitan por la vía.

Para asegurar la durabilidad de la obra y prevenir aperturas futuras en el pavimento, los trabajos incluyeron una intervención profunda en los servicios subterráneos, como el reemplazo total de tuberías de agua potable y drenaje sanitario, renovación de líneas de gas y la modernización de redes de fibra óptica.

De acuerdo con las autoridades municipales, el plan contempla intervenir próximamente las calles aledañas Celestino Negrete y José Miguel Domínguez, proyectos que, en conjunto con Villagrán, sumarán una inversión global de $24 millones de pesos.

De la Garza destacó que se aprovechó la víspera del Mundial de Futbol para acelerar el arranque en la calle Julián Villagrán, previendo que la zona se convertirá en una de las principales puertas de entrada para miles de visitantes nacionales y extranjeros que arribarán a la ciudad para presenciar los partidos del torneo internacional.

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