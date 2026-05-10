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Coahuila

UNTA celebra a madres en Tanquecito con fiesta vecinal

La organización realizó un festejo con música, rifas y convivencia familiar para fortalecer la unión comunitaria tras recientes hechos violentos en el sector

  • 10
  • Mayo
    2026

En un ambiente de convivencia y unidad vecinal, habitantes de la colonia Tanquecito participaron este fin de semana en un festejo con motivo del Día de las Madres, actividad impulsada por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), encabezada por José Luis López Cepeda.

El evento se realizó en medio de los esfuerzos que distintas organizaciones mantienen para fortalecer el tejido social en este sector de Saltillo, luego de los recientes hechos violentos que impactaron a la comunidad.

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Durante la celebración, decenas de familias disfrutaron de música, rifas, pastel y una convivencia acompañada de taquitos al pastor y diversas dinámicas recreativas.

La actividad se suma al convivio realizado días atrás por el Día del Niño, con el propósito de generar espacios de sana convivencia para niñas, niños y jóvenes, además de promover valores comunitarios y alejar a la población de entornos relacionados con la violencia.

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José Luis López Cepeda destacó que desde hace más de dos décadas la organización mantiene trabajo permanente en colonias populares de Saltillo, brindando apoyo y promoviendo actividades de integración familiar.

Señaló que el compromiso con las madres y con las familias del sector continúa de manera constante y afirmó que estas acciones se realizan por convicción social, no por intereses electorales, reiterando además que la UNTA trabaja de forma independiente y sin vínculos partidistas.


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