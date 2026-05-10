Tormenta deja sin luz a miles en el sur de Tamaulipas
Incluso las fallas alcanzaron zonas cercanas de la Huasteca de Veracruz y San Luis Potosí, donde durante la tarde de este domingo la energía se restableció
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Mayo
2026
Una fuerte tormenta eléctrica afectó a más de la mitad del sur de Tamaulipas debido a la suspensión del servicio de energía eléctrica y bajo voltaje.
Tormenta afectó Tampico, Madero y Altamira
Desde las 2 de la mañana de este domingo se comenzaron a sentir los efectos de lluvia y truenos, mismos que perduraron por dos horas en Tampico, Madero y Altamira.
Incluso las fallas alcanzaron zonas cercanas de la Huasteca de Veracruz y San Luis Potosí, donde pasadas las 6 de la tarde de este domingo la energía se restableció.
Persisten trabajos de la CFE tras fallas eléctricas
El servicio de energía fue interrumpido, afectando por casi un día a hogares y negocios, pues las cuadrillas de trabajadores de la CFE prolongaron el trabajo de mantenimiento de redes.
Un total de 56 trabajadores electricistas y 25 unidades de la Comisión de Electricidad fueron asignados a los trabajos de reposición de energía que hasta esta noche continúan en diversas zonas.
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