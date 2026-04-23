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'Luisa María Alcalde entra al gabinete el 1 de mayo': Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Luisa María Alcalde se integrará a su gabinete como consejera jurídica a partir del 1 de mayo

  • 23
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Luisa María Alcalde se integrará formalmente a su gabinete a partir del próximo 1 de mayo, como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el proceso implicará una transición simultánea tanto en la dependencia federal como en la dirigencia nacional de Morena.

“Ella entra el primero de mayo, tiene que haber obviamente la transición tanto en la Consejería Jurídica como el proceso que tenga que seguir el Partido Morena”, señaló.

Alcalde deja la dirigencia de Morena

Horas antes, Alcalde confirmó que aceptó la invitación presidencial y anunció su salida de la dirigencia del partido guinda.

A través de redes sociales, expresó que asume el nuevo encargo con responsabilidad y compromiso, además de adelantar que en los próximos días se convocará a los órganos internos para elegir a su relevo.

En su mensaje, aseguró que confía en que la nueva dirigencia mantendrá el rumbo político del movimiento y permitirá continuar con los objetivos del proyecto político.

Lee la nota completa: Luisa María Alcalde se incorpora a la Consejería Jurídica

Relevo en Morena, en puerta

La salida de Alcalde abre un nuevo proceso interno en Morena, en el que se definirá a la persona que encabezará el partido en una etapa clave rumbo a futuros procesos electorales.

Desde el gobierno federal se reiteró que la vida interna del partido se resolverá dentro de sus propios órganos, en línea con el principio de autonomía partidista.

Luisa María Alcalde ha ocupado cargos relevantes en la administración pública, incluyendo la Secretaría del Trabajo y posteriormente la Secretaría de Gobernación durante el gobierno anterior.


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