IMG_1308_ac5ee0928f
Coahuila

Reportan 48 vehículos abandonados en Torreón en 2026

La Dirección de Inspección y Verificación atendió 34 reportes ciudadanos por autos abandonados; si no se retiran tras aviso, son remolcados

  • 26
  • Enero
    2026

La Dirección de Inspección y Verificación Municipal ha atendido un total de 48 vehículos abandonados en las calles del municipio, según lo informado por Pablo Fernández Llamas, director de la dependencia. Este seguimiento surge a raíz de 34 quejas ciudadanas recibidas hasta la fecha, que evidencian la problemática de automóviles en estado de abandono que obstaculizan la vía pública.

Fernández Llamas explicó que, tras recibir los reportes, el personal de la dirección verifica si los vehículos cumplen con los criterios establecidos para ser considerados en abandono. Una vez confirmada la situación, se intenta localizar al propietario, quien comúnmente reside en la propiedad donde se encuentra el vehículo. Se le otorga un plazo razonable para que retire o acondicione la unidad.

En caso de no poder localizar al dueño, se coloca una amonestación en el vehículo. Si la indicación no es atendida dentro del tiempo estipulado, se procede a su remoción mediante grúa, siguiendo la normativa vigente.

Los ciudadanos que deseen reportar vehículos abandonados pueden hacerlo a través del 073 de Atención Ciudadana.


